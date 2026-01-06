Familiares piden esclarecer muerte de Nancy Mejía tras confuso accidente de tránsito

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

El dolor y la impotencia marcaron el cierre del año 2025 en la familia de Nancy Mejía, una mujer que perdió la vida de forma violenta tras un confuso accidente de tránsito ocurrido el pasado 30 de diciembre en Punta, Villa Mella.

Sus seres queridos exigen a las autoridades no dejar el caso en el olvido y que se identifique y apresé al responsable de un crimen que ha dejado a cuatro hijos en orfandad.

Nancy, se desplazaba en una pasola junto a su pareja sentimental, quien resulto totalmente ileso, desde Punta con destino a Mata Gorda, lo que parecía un trayecto cotidiano terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy enluta a toda una comunidad.

Según relató su hija, Ruth Esther Medina Mejía, tras un choque con una camioneta, cuyo conductor aún no ha sido identificado, se produjo una acalorada discusión que terminó de la peor manera: una sangrienta muerte.

El origen de la discusión fue la rotura de una mica del vehículo del agresor y que al parecer la occisa se negaba a pagar.

Ruth Esther relata el momento exacto en el que le dieron la noticia, primero de que su madre había sufrido un accidente automovilístico y luego de que perdió la vida en manos de un hombre, a quien aún las autoridades no logran dar con su paradero.

“El que andaba con ella sabe todo, pero quien la mato no sé quién es”, sostuvo.

Continuo diciendo que fue el verdugo quien la choco a ella por la parte de atrás de la pasola.

“Ella se montó en la pasala con su marido y se fueron, pero en la persiguió y a través de su yipeta le disparo tres tiros”, concluyó la hija de la occisa.