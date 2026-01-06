Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Luis Abinader voltea el tren gubernamental: Gloria Reyes será ministra de la Mujer

El presidente de la República, Luis Abinader, anunció nuevos cambios y rotaciones en el tren gubernamental, contenidos en el decreto 2-26. En ese marco, Gloria Reyes, quien se desempeñaba como directora de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, asumirá las riendas del Ministerio de la Mujer.

El mandatario señaló que estos ajustes forman parte de una nueva etapa del Gobierno, con la que se aspira a impulsar transformaciones que se traduzcan en mayor calidad de vida para la población.

Abinader adelantó que los cambios no se quedan ahí, ya que esta semana el país verá más movimientos dentro de la administración pública.

"He tomado la decisión de realizar cambios en el tren gubernamental, por lo que el país verá esta semana nuevas designaciones, rotaciones y ratificaciones de los funcionarios que me acompañan", expresó el jefe de Estado en un comunicado.

En el día de ayer se iniciaron las designaciones con el nombramiento del doctor Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, mientras que el doctor Antoliano Peralta, quien ocupaba ese cargo, pasará a desempeñarse como ministro de Justicia.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

