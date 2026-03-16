Luis Abinader y otras personalidades expresan orgullo por la selección dominicana tras su actuación en el Clásico Mundial de Béisbol

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El presidente de la República, Luis Abinader, y otros funcionarios expresaron este lunes su orgullo y felicitaron a la Selección de Béisbol Nacional, que representó al país en el Clásico Mundial , que se disputa en Estados Unidos.

“Nuestra Selección Nacional lo dio todo en el terreno. Más allá del resultado, han representado con orgullo a nuestro país. Gracias por tanta entrega. ¡Dominicano y ya!”, escribió el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

De su lado, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, también manifestó su satisfacción por el desempeño del equipo dominicano durante el torneo.

“Me siento muy orgulloso del equipo dominicano, de sus jugadores, de su mánager Albert Pujols; de su gerente general Nelson Cruz; de la Federación Dominicana de Béisbol; de todo el equipo de transmisión de los juegos de República Dominicana y, sobre todo, del pueblo dominicano, que son los mejores fanáticos del mundo”, expresó.

Cruz, quien dio seguimiento a la selección desde el primer día de entrenamientos, destacó que, aunque no se alcanzaron los resultados esperados, los jugadores demostraron compromiso y entrega en cada partido.

“Como ministro de Deportes me siento orgulloso de ser dominicano y agradezco el trabajo de cada uno de los jugadores. Quiero que sepan que, aunque perdimos, siento que ganamos; me siento como si fuera un campeón porque fui a ver el juego de los mejores del mundo”, manifestó tras el partido frente a Selección de Béisbol de Estados Unidos.

La selección dominicana se despidió del Clásico Mundial de Béisbol con cinco victorias y una derrota, esta última en un reñido encuentro frente al conjunto estadounidense la noche del domingo.

El ministro sostuvo que el equipo representó al país con dignidad y dejó en alto el nombre de la República Dominicana, manteniendo un alto nivel de competitividad en cada enfrentamiento y logrando una química que unificó al pueblo dominicano tanto en el país como en la diáspora.

Además, la novena dominicana cerró su participación en el torneo imponiendo un nuevo récord de 15 cuadrangulares, evidenciando el poder ofensivo de sus bateadores.

Entretanto, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, agregó: "Gracias a nuestro gran equipo por tantas emociones y alegrías que nos hicieron vivir como país y al gran gesto del presidente@luisabinader al sumarse al pueblo en el Malecón de Santo Domingo para apoyar a nuestra selección. Y gracias también a los miles de dominicanos que llenaron de energía esta noche con su apoyo a nuestro equipo".