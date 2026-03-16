Agencias de servicios NYC atienden a envejecientes tendrían US$32 millones menos en 2027

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El plan preliminar para las agencias de servicios que atienden a personas envejecientes en esta ciudad propone 573 millones de dólares para el año fiscal 2027, unos 32 millones menos que el presupuesto actual.

Miles de dominicanos, entre otras etnias, que reciben dichos servicios en los cinco condados se verían perjudicados con la medida.

Los defensores aseguran que estos fondos sostienen servicios clave para adultos mayores y piden una mayor inversión para ampliar programas que ya forman parte de las atenciones que ofrece la ciudad.

Entre ellos: más vivienda asequible, más programas de alimentación, más centros comunitarios para adultos mayores, apoyo para cuidadores familiares y servicios de manejo de casos que conectan a las personas con asistencia legal y otros recursos.

La Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP) sostiene que alrededor de 1.7 millones de adultos mayores viven en la Gran Manzana, y la pobreza en este grupo ha aumentado casi un 50 % en la última década.

"Al presupuesto municipal hay que tomar en cuenta a los adultos mayores que ayudaron a construir esta ciudad", sostuvo Wilson Guzmán, subdirector estatal de AARP.