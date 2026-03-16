Dinero: la razón detrás de la posible eliminación de candidaturas independientes, según Alberto Fiallo

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El abogado y dirigente político Alberto Fiallo afirmó que la posible eliminación de las candidaturas independientes responde, a su juicio, a intereses políticos y económicos.

“La están eliminando. No regulando, no atenuando, no postergando la discusión. Eliminándola. ¿A qué viene eso?”, cuestionó.

Según explicó, permitir aspiraciones independientes obligaría a redistribuir el financiamiento público destinado a los partidos políticos.

“El tema del financiamiento público se va a atomizar, se va a dividir. 1,620 millones de pesos. 438 millones a cada uno de los tres partidos más importantes. Qué democracia más cara. Si tuviéramos candidatos y candidatas independientes tendríamos que repartirlo”, dijo.

Fiallo sostuvo que las candidaturas independientes democratizan la participación política porque eliminan el control exclusivo de los partidos sobre quién puede competir en elecciones.

“No habrá un monopolio de la decisión de quién participa y quién no, y eso democratiza la forma de participación”.

A su juicio, esta figura obligaría a las organizaciones políticas a ofrecer propuestas más variadas al electorado.

Indicó que quienes aspiren de manera independiente deben cumplir condiciones similares a las de un partido político.

Señaló que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, se requieren 96 mil firmas, además de programa de gobierno, equipo de trabajo y legitimidad social.

“Para ser candidato independiente se necesitan los mismos requisitos que para ser un partido político”.

El jurista recordó que esta modalidad está presente en el sistema electoral dominicano desde 1926 y que siempre ha estado sujeta al respaldo popular.

“Desde que nacen las candidaturas independientes están sometidas a un filtro: apoyo popular”.

Asimismo, consideró que estas postulaciones permitirían una fiscalización más sencilla que la de los partidos políticos.

Finalmente, hizo un llamado al presidente de la República a no promulgar la ley que eliminaría las candidaturas independientes.

Las declaraciones se producen en una entrevista en el programa El Día, luego de que el Senado aprobara en segunda lectura un proyecto que deroga artículos de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.