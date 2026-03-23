Luis Gil queda fuera de la rotación inaugural de New York; Yankees explican la decisión

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El lanzador dominicano Luis Gil no formará parte del cuerpo de abridores de los Yankees de Nueva York al inicio de la temporada, según informaron fuentes cercanas.

El equipo está debatiendo si Gil debería comenzar la temporada en las ligas menores para que pueda realizar aperturas con regularidad.

Los Yankees contarán con una rotación de cuatro lanzadores compuesta por Max Fried, Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers para el inicio de la temporada.

Gil, de 27 años, tuvo dificultades durante los entrenamientos de primavera, permitiendo 10 carreras y 20 hits (seis de ellos jonrones) en 19 1/3 entradas. Sin embargo, logró 24 ponches en la Liga de la Toronja. Y lanzó bien en su última apertura de la pretemporada el viernes, permitiendo solo un hit en cinco entradas sin carreras con siete ponches contra los Orioles de Baltimore.

“Ese era el Luis Gil de 2024”, dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone, después del partido. “Fue genial verlo”.

Gil fue nombrado Novato del Año de la Liga Americana en 2024, con una efectividad de 3.50 y un récord de 15-7, además de 171 ponches en 151 2/3 entradas. Sin embargo, en 2025 sufrió varias lesiones, incluyendo rigidez en el hombro derecho durante la pretemporada y una posterior distensión del dorsal ancho que lo dejó fuera de juego durante los primeros cuatro meses de la temporada. Realizó 11 aperturas, terminando con una efectividad de 3.32, pero solo ponchó a 6.5 bateadores por cada nueve entradas.

Ya sea que Gil comience la temporada en el bullpen o en las ligas menores para mantener la carga de trabajo de un abridor, el calendario de los Yankees probablemente requerirá que se incorpore a la rotación al principio de la temporada. Tras tres días de descanso durante las dos primeras semanas de su calendario, los Yankees se enfrentarán a 13 partidos consecutivos del 7 al 19 de abril.

Los Yankees inician la temporada 2026 de la MLB el miércoles, enfrentándose a los Gigantes de San Francisco en un partido que comenzará a las 8:05 p.m. ET y que se transmitirá exclusivamente por Netflix.