Playa Nueva Romana celebra torneo de pickleball para jóvenes

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Las canchas de Pickleball de Playa Nueva Romana fueron el escenario de una jornada deportiva organizada por La Federación Dominicana de Pickleball (FEDO-Pickleball) y EXE Foundation quienes llevaron la emoción del pickleball a los estudiantes del Colegio Quisqueya en una jornada que combinó aprendizaje, deporte y valores.

Durante la actividad, los jóvenes participantes se familiarizaron con los fundamentos de este dinámico deporte a través de sesiones prácticas, juegos interactivos y partidos amistosos. Además, recibieron kits deportivos para motivar la práctica continua y fomentar hábitos saludables.

El evento contó con la presencia de Elvys Duarte, presidente de la Federación Dominicana de Pickleball; Luis Veras, secretario general; Jenny Cárdenas, representante de EXE Foundation; y el respaldo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), a través de su director ejecutivo, Alberto Rodríguez.

Por parte de Playa Nueva Romana asistieron Rossy Santana, subdirectora de Marketing; Paola Gutiérrez, gerente de Proyectos; y Doritza Contreras, encargada de Eventos.

Luis Verás, Elvys Duarte, Rossy Santana, Yenny Cardenas y Ali Quintero

Inspirar y fomentar el deporte

Yenny Cárdenas destacó el impacto de estas iniciativas: “Nuestra misión es inspirar a más jóvenes a descubrir el pickleball y acompañarlos en su desarrollo dentro del deporte”.

Por su parte, Elvys Durante resaltó el crecimiento del pickleball en la República Dominicana y la participación del país en escenarios internacionales como el Clásico Mundial de Pickleball, subrayando los programas de inclusión y expansión que impulsa la federación.

Con esta jornada, Playa Nueva Romana reafirma su compromiso con la promoción del deporte y el bienestar, consolidando su propuesta de “Estilo de Vivir”, donde la calidad de vida, la recreación y las experiencias deportivas son pilares fundamentales de su comunidad residencial y turística.