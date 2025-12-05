Luisito inicia mañana su Torneo Navideño

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Academia Luisito Mercedes pondrá en marcha este sábado, a partir de las 9:40 de la mañana, su XXXVI Torneo Navideño de Béisbol, opción copa Ministerio de Turismo, dedicado al ingeniero Rafael Adolfo Pérez de León, director del Instituto Nacional Estudiantil (Inabie), a celebrarse en play de softbol Jardines del Norte.

Luisito Mercedes, presidente de la academia, dijo que todo está listo para el evento que reunirá a 2, 900 atletas en edades de 7 a 18 años, además de 20 equipos de peloteros profesionales de distintas organizaciones del béisbol organizado de los Estados Unidos y otras ligas independientes.

“Dedicarle este torneo a un hombre como lo es el ingeniero Adolfo Pérez es un honor”, dijo Mercedes.