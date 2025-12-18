Melina Díaz compite entre los mejores del mundo en Final Internacional de Red Bull Tetris en Dubái

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La campeona nacional de Red Bull Tetris, Melina Díaz colocó la República Dominicana en el mapa global del Tetris competitivo tras su participación en la Final Internacional de la competencia de Red Bull Tetris celebrada en Dubái.

Melina fue la única dominicana en clasificar a la Final Internacional de Red Bull Tetris, y representó con orgullo la bandera tricolor en uno de los eventos más innovadores jamás realizados en la industria de los videojuegos.

La Final Mundial de Red Bull Tetris, celebrada del 11 al 13 de diciembre, marcó el cierre de un extenso recorrido global que comenzó con millones de partidas jugadas desde teléfonos móviles en todo el mundo.

Posteriormente, el torneo se definió a través de exigentes finales nacionales en PC, de las cuales solo 60 jugadores —uno por país— obtuvieron su pase a la primera final mundial en la historia del campeonato.

Melina compitió entre 60 clasificados internacionales, compitiendo con determinación entre las primeras rondas donde se enfrentó al representante de Canadá en un duelo de alto nivel que formó parte de una experiencia competitiva sin precedentes.

El evento tuvo lugar frente al icónico Dubai Frame, donde más de 2,000 drones iluminaron el cielo para dar vida al primer Tetris oficial jugable en vivo, transformando cada partida en un espectáculo visual nunca antes visto. Esta final también sirvió como celebración de los más de 40 años de historia de Tetris, uno de los videojuegos más influyentes de todos los tiempos.

La experiencia fue aún más memorable con la presencia del creador de Tetris Alekséi Pázhitnov y la CEO de la franquicia Maya Rogers, quienes acompañaron de cerca a los jugadores durante esta histórica competencia.

Al finalizar su participación, Melina compartió su emoción: “Una experiencia de una sola vez en la vida. Lo mejor fue conocer tanta gente del mundo entero… ¡y hasta al creador de Tetris y a la CEO!”.

La participación de Melina Díaz no solo representa un logro personal, sino que reafirma el potencial del talento dominicano en los esports, demostrando que República Dominicana puede competir al más alto nivel en el escenario internacional.