Mi amigo Federico Félix

Creado: Actualizado:

Desde hace casi 40 años cuando comencé a ejercer el periodismo deportivo he tenido a muy buenos amigos.

Uno de ellos: Federico Félix.

Siempre me ha dado buenos consejos, sabe de béisbol, de golf y conserva muy buena amistad periodistas deportivos.

Hace un tiempo tuvo un percance de salud, y honestamente, me sentí bastante mal.

Con frecuencia lo llamo y lo visito. Y me alegra que está muy bien y que le sonría a sus amigos.

Federico disfruta de su familia, de sus hijos y de sus nietos.

Esa parte de la familia es la más gratificante, cuando tus hijos y nietos de abrazan y te dicen te quiero.

Ahí hablamos sobre mis 33 años en el Grupo Corripio. Tres en el Nacional y 30 como editor deportivo de HOY.

Le recordé a Federico, que Leo Corporán, editor deportivo de El Nacional, me dio tremendo impulso en mis inicios.

Toda aquella persona que intentó lastimarme, Leo lo ponía en su puesto.

En esta parte de vida trato de honrar a toda persona que me apoyó y que me apoya ahora.