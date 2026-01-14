¡Aplausos para José Ramírez!

Creado: Actualizado:

M e encantó lo declarado por José Ramírez en el sentido que va al Clásico Mundial y que jugará dónde lo pongan.

¡Muy bien!

Se pensó que se armaría un lío con el debate sobre quién debería ser el tercera base regular.

Con esta postura flexible de Ramírez, el dirigente Albert Pujols se quita un problema de encima.

Lo que parece que ocurrirá es que Ramírez y Manny Machado serían alternados en la tercera.

En el caso de Junior Caminero, podría ser usado como tercera, primera base o designado.

El nivel de éxito que pueda tener la República Dominicana en el Clásico Mundial dependerá mucho de la armonía.

Se juntan los peloteros

Por otra parte, veo muy bien que comenzaron a juntarse los peloteros que van para el Clásico.

Buen trabajo de Nelson Cruz, quien es el gerente general, y de Juan Núñez, presidente de la Federación de Béisbol.

Veo un buen ambiente en torno al equipo nacional y eso se sentirá positivamente en el terreno de juego.