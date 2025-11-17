Miguel Tejada: "Robinson Canó, el pelotero más representativo de RD"

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El ex pelotero y coach de las Águilas Cibaeñas, Miguel Tejada señaló al dominicano Robinson Canó como el beisbolista que mejor ha representado a República Dominicana durante los últimos años.

"Con lo que Canó ha hecho por el país, yendo a todas esas Series del Caribe y a los Clásicos Mundiales representando al país como lo ha hecho. Mis respetos para Canó por todas las cosas que ha hecho y es el jugador que he visto que merece esa distinción", expresó Tejada.

Tejada, quién participó en 12 ediciones de la Serie del Caribe, reconoció el liderazgo y experiencia que Canó ha brindado a cada roster con el que ha participado y mencionó que su compromiso de jugar para el país es un ejemplo para los jugadores jóvenes.

Arranque histórico de las Águilas

Por otra parte, Tejada reveló que el récord de 14 victorias y 3 derrotas de las Águilas Cibaeñas ha sido el mejor inicio de temporada que ha presenciado en su carrera con el equipo amarillo.

"Este ha sido el mejor arranque que mis ojos han visto. Lo que he observado y escuchado sobre la trayectoria de las Águilas Cibaeñas creo que este ha sido unos de los mejores comienzos de año para el equipo", indicó.

En ese sentido, el ex pelotero resaltó las contribuciones del talento joven del equipo y las sabias decisiones de la gerencia de la franquicia.

Se recuerda que Miguel Tejada participó en 14 temporadas con las Águilas Cibaeñas, en las que jugó en 262 partidos acumulando 251 hits, 46 dobles, 6 triples, 21 jonrones, 145 carreras anotadas, 145 impulsadas y 32 bases robadas.