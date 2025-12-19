MIVED supervisa trabajos en el Centro Olímpico JPD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz y el presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, José P. Monegro, supervisaron ayer jueves los trabajos de remodelación que se realizan en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

En las instalaciones, el MIVED realiza remodelaciones de distintos pabellones con los más altos estándares de calidad para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y se encuentran en un 59 por ciento de avance en obra civil.

El recorrido abarcó el Centro Acuático, al cual se le están dando los toques finales, el Pabellón de Taekwondo, el gimnasio seco y la pista de calentamiento.

Durante el recorrido, el ministro Bonilla dijo: “Estamos aquí haciendo una visita técnica al proyecto, de cara a los Juegos Centroamericano y del Caribe 2026”, planteó.

Agregó que: “estamos

ahora mismo en las piscinas acuáticas, vimos todos los equipos de enfriamiento, que tiene que estar el agua a una temperatura correcta de competencia, vimos el

funcionamiento de todos esos equipos”.

La ruta crítica del proyecto del Centro Acuático se va a completar en marzo- abril, según expuso.

“Los trabajos continúan y se tendrán con mucho tiempo de antelación unas instalaciones dignas de la

República Dominicana”, stostuvo Bonilla.

De su lado, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, dijo que: “nos sentimos muy complacidos con lo que estamos viendo, sin dudas que aquí tenemos en el MIVED y todo su equipo, personas comprometidas que están dando lo mejor de sí para cumplir con el cronograma y el compromiso establecido”.

En el recorrido participaron el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro y el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, quienes se muestran optimistas y confiados en los trabajos concluirán con tiempo suficiente.