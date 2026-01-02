LAS MMA se sintieron con más fuerza en RD durante el 2025

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Las MMA (Artes Marciales Mixtas) ha venido experimentando una rápida expansión a nivel mundial.

Y en ese crecimiento, República Dominicana no es la excepción.

En el 2025, un año recién finalizado, las MMA se sintieron con más fuerza que nunca en este país.

Y ese impulso en República Dominicana está estrechamente vinculado con la promotora Fighting Force, que preside el empresario Rodolfo Dauhajre y la cual está siendo considerada como la número uno a nivel de Centroamérica y el Caribe.

“En el 2025 celebramos, como empresa promotora, nuestro sexto aniversario, con un evento histórico que marcó un antes y un después en las artes marciales mixtas de la región”, planteó Dauhajre.

Recordó que en su más reciente cartelera, celebrada el 2 de agosto del 2025, se logró llenar a toda capacidad el Pabellón de Karate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

“Más de 3 mil fanáticos compraron boletas para posicionar este evento como el más taquillero en la historia de las MMA en República Dominicana.

Expuso que esa noche, la Fighting Force presentó una alineación cargada de adrenalina con tres títulos en disputa.

En el combate estelar, el campeón de 155 libras, Elías “La Mole” Santo, defendió exitosamente su título, al derrotar por TKO en el segundo asalto al retador Carlos Santana, consolidándose como uno de los campeones más dominantes de la organización.

Además, en 145 libras, Ezequiel Peralta se alzó como campeón interino tras someter en el tercer asalto al colombiano Andrés “Baki” Gómez, en una de las peleas más emocionantes de la cartelera.

El evento también se destacó por el desempeño de talentos emergentes y el regreso de figuras reconocidas del deporte.

Stephanie Reyes impresionó al público con un sólido debut profesional, logrando la victoria por decisión unánime.

Por su parte, Branny Rosario venció por finalización al veterano Tommy García, reafirmando su ascenso dentro de la categoría.

La velada marcó, además, el regreso triunfal de dos excampeones de Fighting Force: Jonás “La Máquina” Soho y Mikaela Ureña, quienes enfrentaron oponentes internacionales y consiguieron victorias por sumisión, demostrando nuevamente su calidad competitiva.

Las mujeres también hicieron historia.

Uno de los momentos más trascendentales del 2025 fue la celebración por primera vez en el país de una pelea profesional femenina por el título.

Este hito fue protagonizado por las dominicanas Dulce “La Potra” Encarnación y Zully Díaz.

Se trató de un combate sumamente reñido, al punto de que se definió por decisión a favor de Encarnación, quien se convirtió en campeona 125 libras de Fighting Force.

Con ese triunfo, Dulce Encarnación se convierte en dos veces pionera del deporte de las MMA, ya que también fue la primera mujer en competir profesionalmente en MMA en el República Dominicana, igualmente bajo la plataforma de la promotora Fighting Force.