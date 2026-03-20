Anderson García emerge con fuerza en Basket NBA

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Lo que hace el baloncestista criollo, Anderson García, en sus primeros días en la NBA con el conjunto de los Jazz, es algo digno de elogios.

El criollo, que firmó un contrato de 10 días con la franquicia de los Jazz, mientras jugaba con el combinado de los Capitanes en México, no ha hecho quedar mal a los directivos y entrenadores del club.

Cada vez que recibe minutos para jugar, anota puntos, toma rebotes, con su potente salto ha dado varios tapones que ha parado a sus aficionados de sus asientos, brinda asistencia y siempre está enfocado en el juego.

En su segundo partido en la NBA, la pasada semana, Anderson, abrió como quinteto en un partido y jugó 40 minutos en una muestra de confianza de su dirigente.

Además, ha hecho buena química con sus compañeros del equipo.

Un largo viaje

Fue un viaje largo y sinuoso, pero Anderson García cumplió un sueño cuando salió al campo el miércoles por la noche cuando los Utah Jazz recibieron a los New York Knicks.

Un reporte especial de www.nba.com/jazz/news, expone que tras una carrera universitaria de cinco años dividida entre Mississippi State y Texas A&M, García se unió a los Capitanes de la Ciudad de México de la NBA G League para la temporada 2025-26.

Tras promediar 11,5 puntos, 10,3 rebotes y dos asistencias por partido en 26 encuentros, García firmó un contrato de 10 días con los Jazz el miércoles por la mañana. Más tarde esa noche, el jugador de 25 años debutó en la NBA en el Delta Center y aportó chispa desde el banquillo con su empeñamiento y defensa.

En 25 minutos de juego, García sumó seis puntos, nueve rebotes y un tapón destacado cerca del aro. “En el primer partido de Andersson, jugó con fuerza”, dijo el entrenador principal de los Jazz, Will Hardy.