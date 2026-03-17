Lo mejor de la NBA: jugadas, resultados y sorpresas de la jornada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La NBA vivió una jornada intensa con remontadas, rachas ganadoras y actuaciones individuales decisivas que movieron la clasificación en ambas conferencias.

Wembanyama guía a los Spurs a su victoria 50

Victor Wembanyama anotó 21 puntos y capturó 13 rebotes para que los San Antonio Spurs vencieran 119-115 a Los Angeles Clippers en un partido de altibajos.

Víctor WembanyamaAP

Los Spurs remontaron una desventaja inicial de 14 puntos, llegaron a tener ventaja de 24 en el tercer cuarto, desperdiciaron gran parte de esa diferencia y finalmente resistieron la reacción rival en el cierre.

Stephon Castle lideró a San Antonio (50-18) con 23 puntos, ocho asistencias y siete rebotes, mientras Devin Vassell aportó 20 tantos. El equipo alcanzó las 50 victorias por primera vez desde la temporada 2016-17 y se coloca a tres juegos del Thunder en el Oeste.

Por los Clippers, Darius Garland encabezó a seis jugadores con doble dígito con 25 puntos y 10 asistencias. Jordan Miller sumó 22 desde el banquillo, que superó a los suplentes de los Spurs 57-30.

Kawhi Leonard no jugó por un esguince en la rodilla izquierda.

En el tramo final, Garland acercó a los Clippers a cuatro puntos con 38 segundos por jugar, pero los Spurs sentenciaron desde la línea de tiros libres.

San Antonio revirtió el partido en el segundo cuarto con una racha de 15 puntos consecutivos y se fue al descanso arriba 66-52.

A continuación

Spurs visitan Sacramento el martes.

Clippers visitan Nueva Orleans el miércoles.

Doncic extiende la racha de los Lakers

Luka Doncic anotó 36 puntos y lideró a Los Angeles Lakers a una victoria de 100-92 sobre los Houston Rockets, en el primer partido de una serie de dos encuentros entre aspirantes a playoffs del Oeste.

Luka Doncic lanza a canastaAP

Los Lakers lograron su sexta victoria consecutiva y se colocaron juego y medio por delante de Houston en el tercer puesto de la conferencia.

LeBron James terminó con 18 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, incluyendo un pase a Marcus Smart para un triple clave que puso el marcador 94-90 a falta de dos minutos.

Doncic encestó dos triples consecutivos al final del tercer cuarto para dar ventaja de 83-80, tras irse al descanso abajo 57-51. Sumó su sexto partido seguido con 30 o más puntos y anotó 14 de 27 tiros de campo.

Jabari Smith Jr. lideró a Houston con 22 puntos. Amen Thompson agregó 19 y Kevin Durant 18. Los Rockets cometieron 24 pérdidas de balón frente a 12 de Los Ángeles.

Houston no contó con Alperen Sengun por dolor lumbar.

A continuación

Ambos equipos volverán a enfrentarse el miércoles en Houston.

Giddey firma otro triple-doble y Bulls arrollan

Josh Giddey logró su cuarto triple-doble en cinco partidos con 16 puntos, 15 rebotes y 13 asistencias, en la victoria de los Chicago Bulls 132-107 sobre los Memphis Grizzlies.

Chicago infligió a Memphis su octava derrota consecutiva.

Giddey suma 12 triples-dobles esta temporada, tercero en la NBA detrás de Nikola Jokic (27) y Jalen Johnson (13). Promedia 17.9 puntos, 8.4 rebotes y 8.8 asistencias.

Matas Buzelis lideró a los Bulls con 29 puntos y cinco triples. Tre Jones añadió 17 y Rob Dillingham 15 desde el banquillo.

Los Bulls dominaron la segunda mitad 71-50 y lograron su quinta victoria en los últimos 23 partidos.

Cedric Coward encabezó a Memphis con 17 puntos. Jaylen Wells y Taylor Hendricks aportaron 16 cada uno.

Los Grizzlies siguen afectados por ausencias, incluyendo a Ja Morant y Zach Edey. Memphis tiene marca de 3-15 en sus últimos 18 encuentros.

Con información de AP