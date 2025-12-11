Oklahoma City Thunder iguala un récord histórico establecido por los Warriors (73-9)

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Tras terminar invictos en la Fase de Grupos de la Copa NBA, los Oklahoma City Thunder disputaron los cuartos de final del miércoles por la noche contra los Phoenix Suns con la esperanza de ganarse un lugar en Las Vegas.

Llegaron al partido con una racha de 15 victorias consecutivas, mientras que Phoenix había perdido tres de sus últimos cinco encuentros, intentando mantenerse a flote ante la ausencia de Devin Booker y Jalen Green.

Sin esos dos bases estrella, la contienda no fue muy disputada.

Oklahoma City superó a los Suns por 10 o más puntos en cada cuarto y llegó a ampliar su ventaja a 53. Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren combinaron 52 puntos para que el Thunder finalmente ganara por 49, 138-89.

Con la victoria, Oklahoma City extendió su racha a 16 partidos, pero también igualó un récord histórico.

El Thunder ahora está empatado con los Golden State Warriors de la temporada 2015-16 por el mejor comienzo de temporada de 25 partidos, con ambos equipos alcanzando la marca de 24-1. Aunque el Thunder perdió su primer partido de la temporada al principio, ahora ha alcanzado el ritmo histórico de Golden State.

Además, han roto el récord de mayor diferencial de puntos en los primeros 25 partidos de un equipo (+437). Esto supone 90 puntos más que el segundo equipo mejor clasificado de la lista, los Boston Celtics de la temporada 2007-08.

Tras ser preguntado sobre el histórico comienzo de OKC, el entrenador Mark Daigneault fue breve en su respuesta.

"Todo eso es genial, pero nada importa el sábado", dijo.

El sábado comienzan las semifinales de la Copa NBA en Las Vegas, donde los Thunder se enfrentarán a los San Antonio Spurs.