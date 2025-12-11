República Dominicana lidera centroamericano de pesas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La representación de República Dominicana ocupa de manera provisional el liderato en la rama femenina del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Levantamiento de Pesas, al transcurrir anoche la tercera jornada.

Las previstas dominicanas comandan el torneo en género apalancadas en soberbias actuaciones de Dahiana Ortiz y Fransheska Matías, quienes se coronaron campeonas absolutas en las divisiones 48 y 69 Kilogramos, respectivamente.

Al trabajo inmaculado de Ortiz y Matías, oriundas de San Pedro de Macorís y Santo Domingo, se han sumado labores no menos importantes de Alicia Féliz Vásquez y Nathalia Novas.

Féliz Vásquez fue la subcampeona en los 58 kilogramos, ganando tres medallas de plata, y Novas conquistó plata y dos bronce en 63 Kg.

Ortiz dominó su división con alzadas de 86 y 107 en arranque y envión, y totales de 193.

Matías, nativa de Sabana Perdida, Santo Domingo Este, se coronó con marcas de 111, 136 y un total de 247 kilos.

Féliz Vásquez logró las tres de plata con 91, 115 y 206. Mientras que la barahonero Nathalia Novas fue segunda en envión con 123 kilos, y tercera en arranque y total con 98 y 221.

Líder con seis de oro

La selección nacional es la líder del torneo femenino con seis medallas de oro y en general también domina el medallero con 12.

Las anfitrionas han ganado también cuatro de plata y una de bronce.

En la segunda posición marcha la escuadra de Venezuela, con cuatro oros, seis platas y un bronce.

La tercera posición es ocupada por Colombia, que suma cuatro primeros lugares, igual cantidad de platas y un tercer lugar.

México, Cuba y Puerto Rico son las otras selecciones que han sumado medallas para sus países, con seis, tres y un bronce, respectivamente.

Este campeonato organizado por la Federación Dominicana de Pesas, es el primer evento de prueba y único clasificatorio de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán en suelo dominicano del 24 de julio al 8 de agosto del año próximo.

El evento reconoce, con la dedicatoria, al licenciado Luisin Mejía, presidente de Centro Caribe Sport, miembro del Comité Olímpico Internacional y ex presidente del Comité Olímpico Dominicano.

Tiene el respaldo del Consejo Nacional de Fronteras, cuyo director José Antolín Polanco Rosa, es el presidente del Comité Organizador.

Además, del Gobierno de la República Dominicana, Ministerio de Deportes, Centro Caribe Sport, INEFI, Comité Organizador de Santo Domingo 2026, Planeta Azul, CRESO, Comité Olímpico Dominicano, la Federación Internacional y Federacion Panamericana de Pesas.