Terry Rozier se declara inocente de los cargos de apuestas deportivas

El base de los Miami Heat, Terry Rozier, se declaró inocente el lunes de los cargos de ayudar a apostadores a apostar sobre su rendimiento en partidos de la NBA.

El veterano de 31 años, que jugó en tres equipos de la NBA, presentó formalmente su declaración de culpabilidad durante su comparecencia en un tribunal federal de Brooklyn por fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero, y fue puesto en libertad bajo fianza de 3 millones de dólares garantizada por su domicilio en Florida. La fiscalía afirma que Rozier conspiró con amigos para ayudarlos a ganar apuestas sobre su rendimiento en un partido de marzo de 2023, cuando jugaba para los Charlotte Hornets.

El juez magistrado Clay Kaminsky también le ordenó no apostar, poseer armas de fuego ni tener contacto alguno con las víctimas, coacusados y testigos del caso. Rozier, originario de Ohio, entregó su pasaporte y se le restringió viajar entre Florida, Ohio y Nueva York sin autorización previa.

Rozier, vestido con un traje gris, no habló en el tribunal, salvo para responder a las preguntas del juez, que podían ser de "sí" o "no". Él y su abogado, Jim Trusty, declinaron hacer comentarios tras la breve audiencia.

Se esperaba que Rozier se reuniera con sus otros cinco coacusados, sus abogados y la fiscalía para una audiencia previa al juicio el lunes por la tarde. Anteriormente, compareció ante un juez federal en Orlando el 23 de octubre, cuando la fiscalía anunció inicialmente la acusación.

Su abogado negó los cargos en ese momento, afirmando que su cliente "no era un jugador" y "espera ganar esta batalla".

Más de 30 personas han sido arrestadas en el extenso operativo federal contra las operaciones de apuestas ilegales vinculadas al deporte profesional, incluyendo a varias figuras de la mafia. El entrenador de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama de la NBA, Chauncey Billups, se declaró inocente de otro plan para amañar partidas de póker ilegales de alto riesgo respaldadas por la mafia.

Los fiscales dicen que Rozier informó a los apostadores que tenía la intención de abandonar el juego contra los New Orleans Pelicans antes de tiempo debido a una supuesta lesión, lo que permitió a los apostadores realizar apuestas que les permitieron ganar decenas de miles de dólares.