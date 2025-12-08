Con jonrón de Ronny Mauricio, Licey deja en el terreno al Escogido

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Ronny Mauricio despachó jonrón de dos carreras en el cierre de la décima entrada para que los Tigres del Licey dejaran en el terreno a los Leones del Escogido, equipo al que vencieron ayer por 6-5 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La victoria es la número 16 contra 20 derrota de la escuadra dirigida por Gilbert Gómez, que ahora se ubica en la cuarta posición del Torneo de Béisbol Invernal dedicado a don Juan Marichal.

Para el conjunto rojo, fue su derrota número 22 con 15 triunfos y se mantiene en el último lugar.

Los Tigres llegaron al noveno inning con desventaja de 2-4, pero fabricaron dos vueltas para empatar las acciones.

Mauricio disparó su cuadrangular entre los bosques derecho y central, con Gustavo Núñez en la segunda. El triunfo se lo adjudicó Jean Carlos Mejía (2-1), quien cubrió dos episodios de una rayita, mientras que cargó con la derrota Iván Armstrong (0-2).

Por Licey, Mauricio, de 5-1, jonrón y dos empujadas y Núñez, de 5-1.