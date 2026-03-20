Nelson Cruz y figuras estarán en apertura

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El exjugador de Grandes Ligas Nelson Cruz y numerosos invitados especiales confirmaron asistencia a la inauguración del XV Torneo de Béisbol RBI Fundación Rica de Villa Altagracia, acto pautado para este sábado 21 de marzo desde las 9:30 de la mañana en el estadio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), de Santo Domingo.

Cruz, quien recibirá el honor de la dedicatoria por parte del Grupo Rica, hizo su confirmación luego de regresar de Miami.

Luego de que reciba el reconocimiento durante la ceremonia de manos del presidente de Fundación Rica, Julio Virgilio Brache, y pronuncie las palabras de agradecimiento, Nelson Cruz realizará el lanzamiento de honor, que recibirá el periodista Leo Corporán, editor de Deportes del vespertino El Nacional.