Los Bills despiden al entrenador Sean McDermott después de 9 temporadas

Los Buffalo Bills han puesto fin oficialmente a la era de Sean McDermott, despidiendo a su entrenador en jefe después de nueve temporadas donde el equipo nunca alcanzó el Super Bowl.

La decisión ha conmocionado a la liga e intensifica aún más lo que ya se ha convertido en uno de los ciclos de entrenadores más caóticos de la NFL en la historia reciente.

Según Tom Pelissero, experto de NFL Network, el movimiento se concretó poco después de la derrota de Buffalo en la ronda divisional en tiempo extra ante los Denver Broncos.

McDermott se convierte en el tercer entrenador en jefe consolidado despedido en tan solo dos semanas, uniéndose a John Harbaugh y Mike Tomlin en una impresionante ola de salidas de veteranos. De repente, una de las vacantes más atractivas de la liga está disponible, y los candidatos a entrenador de toda la NFL están muy atentos.

¿Por qué los Bills finalmente cancelaron su contrato?

En teoría, el currículum de McDermott en Buffalo era impresionante. Se marcha con un récord de 98-50 en la temporada regular y una marca de 8-8 en postemporada, guiando a los Bills a los playoffs en siete de ocho temporadas junto al mariscal de campo Josh Allen.

Pero el objetivo final nunca se materializó.

A pesar de contar con un mariscal de campo con el calibre de un MVP y aspiraciones constantes al Super Bowl, Buffalo nunca llegó al Super Bowl con McDermott. Sus momentos más difíciles llegaron en 2020 y 2024, cuando se quedaron a las puertas del Campeonato de la AFC contra los Kansas City Chiefs.

Esta última derrota podría haber sido el punto de quiebre.

La derrota de Buffalo por 33-30 en tiempo extra ante Denver prolongó una tendencia alarmante: seis temporadas consecutivas con una victoria en los playoffs, pero sin una aparición en el Super Bowl. Ningún equipo en la historia de la NFL ha mantenido esa consistencia en la postemporada sin llegar finalmente al máximo torneo de la liga.