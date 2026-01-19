Presidente aguilucho sentencia: "Las Águilas ganarán esta noche"

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El presidente de las Águilas Cibaeñas, Víctor García Sued confirmó que el equipo cibaeño participará el partido programado para este lunes contra los Toros del Este y aseguró que los amarillos saldrán victoriosos.

“Damos la apertura a lo que va a hacer un inicio de una miniserie que comienza hoy y que mañana será el juego decisivo, porque las Águilas ganaran esta noche”, enfatizó García Sued.

El presidente del conjunto cibaeño reveló que varios jugadores están en desacuerdo con la decisión tomada por la Liga de Béisbol Profesional Dominicano (LIDOM), sin embargo la directiva aguilucha optó por acatar disposiciones institucionales.

"Como parte de una franquicia y de la liga, debemos respetar las decisiones que emanan de adentro", añadió.

En ese sentido, García Sued resaltó que la reunión con la Junta de Directores de la Lidom fue positiva y que se llego a un dialogo civilizado, a pesar de las diferencias de opiniones entre los equipos.

Escenario del Round Robin

Las Águilas Cibaeñas y Toros del Este jugarán hoy en el estadio Francisco Micheli de La Romana, a las 7:30 p.m., el partido que se corresponde con el juego anulado del 16 de enero, con el cual ambos equipos involucrados estarán completando los dieciocho juegos del calendario del Round Robin.

Si el resultado del marcador final de ese encuentro resulta un empate entre ambos equipos en la segunda posición del Round Robin, deberá procederse a la celebración de un juego adicional que se jugará mañana martes 20,