Los números que dejó el Super Bowl dentro y fuera del campo

El Super Bowl volvió a demostrar que es mucho más que un evento deportivo: es un fenómeno cultural, mediático y económico que paraliza a Estados Unidos y al mundo.

Uno de los momentos más esperados de la noche, el show de medio tiempo, rompió récords de audiencia. La presentación de Bad Bunny fue seguida por 135 millones de personas, convirtiéndose en una de las más vistas en la historia del Super Bowl y consolidando el impacto global del artista puertorriqueño.

Fuera del estadio, el consumo también alcanzó cifras impresionantes. Según estimaciones del sector avícola, en Estados Unidos se consumieron 1,480 millones de alitas de pollo durante el día del juego, confirmando al Super Bowl como la fecha de mayor consumo de este producto en el año.

En el plano económico, la publicidad volvió a ser protagonista. Un anuncio de apenas 30 segundos alcanzó un valor de hasta 8 millones de dólares, reflejando el enorme interés de las marcas por aparecer en el evento televisivo más visto del país.