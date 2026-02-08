¿Cómo se vive el Super Bowl? Guía básica para entender la gran final de la NFL

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington (EFE).- Los Seattle Seahawks y los New England Patriots se medirán este próximo 8 de febrero en el Super Bowl, el mayor acontecimiento deportivo del año en Estados Unidos, que paraliza al país y del que saldrá el campeón de la NFL.

El del domingo será la edición LX (60) del Super Bowl y se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California, el hogar de los San Francisco 49ers, con capacidad para 68.500 personas. A continuación, una guía básica para entender el juego.

¿Cómo es el campo?

El fútbol americano se juega sobre un campo de 120 yardas de largo y 53,3 de ancho, lo que equivale a 109,73 por 48,74 metros en esta unidad del sistema de medición de longitud que se usa en Estados Unidos.

El terreno está dividido en dos y la yarda 50 señala el medio campo. Las últimas 10 yardas de cada mitad, pintadas de un color distinto, corresponden a la zona de anotación.

Fotografía de archivo de dos jugador de la NFL que recorren un campo de fútbol americano. EFE/Erik S. Lesser

En cada extremo del terreno hay una estructura tubular en forma de ‘Y’ en la que sus postes superiores tienen una separación de 18,5 pies (5,64 metros).

El partido tiene una duración de 60 minutos, dividido en cuatro tiempos de 15. Sin embargo, un juego de fútbol americano se puede extender a más de tres horas debido a que el reloj se detiene por varias situaciones del juego.

Si el partido termina en empate, se juega una prórroga, en la que ambos equipos tienen garantizada al menos una posesión. Si persiste el empate tras esas series, el desenlace es por muerte súbita.

¿Cómo se anota?

Cada equipo cuenta con una plantilla de 53 jugadores repartidos por su función (ofensiva, defensiva y equipos especiales), aunque solo 11 están sobre el campo.

El objetivo básico es que los jugadores ofensivos lleven el ovoide a la zona de anotación contraria, algo que busca impedir la defensa.

Fotografía de archivo de dos jugador de la NFL que recorren un campo de fútbol americano. EFE/Erik S. Lesser

La ofensiva tiene cuatro oportunidades (‘downs’) para avanzar al menos 10 yardas y así conseguir cuatro nuevas oportunidades. En caso de no conseguirlo, normalmente en la cuarta entrega el balón con una patada para que el rival tenga su oportunidad.

Existen varias formas de anotar puntos, siendo la más codiciada el ‘touchdown’, que otorga 6 puntos. Se consigue cuando un jugador lleva el balón a la zona de anotación corriendo o atrapando un pase dentro de ella.

Después de este ‘touchdown’ el equipo tiene la opción de marcar un punto extra si su pateador pasa el balón entre la ‘Y’ que está al final de la zona de anotación. Obtendrá dos puntos si en vez de patear decide llevar de nuevo el ovoide a la zona de anotación.

Otra manera de sumar puntos es con un ‘gol de campo’, que vale tres puntos. Se trata de una patada que el equipo intenta desde una zona del campo donde confía en la capacidad de su pateador para enviar el balón por el centro de la ‘Y’. La patada más larga en la historia de la NFL ha sido de 64 yardas.

También existe la jugada conocida como ‘safety’, que otorga dos puntos a la defensa cuando el ataque es derribado con el balón dentro de su propia zona de anotación.

¿Quiénes juegan el Super Bowl?

La NFL consta de 32 equipos, 16 conforman la Conferencia Americana (AFC) y 16 la Conferencia Nacional (NFC) y los dos campeones van al Super Bowl.

En la actual temporada 2025, los Patriots se coronaron en la AFC al derrotar a los Denver Broncos por 10-7 y los Seahawks en la NFC al vencer por 31-27 a los Rams de Los Ángeles.

Vista de aficionados de los Seattle Seahawks se toman fotos antes del Super Bowl, el 3 de febrero de 2026, en San Francisco, California (EE.UU.). EFE/John G. Mabanglo

El primer Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967. Green Bay Packers venció 35-10 a los Kansas City Chiefs.

El trofeo que se otorga al campeón de la NFL lleva el nombre de Vince Lombardi, legendario entrenador de Packers que ganó los dos primeros Super Bowl.

Los Patriots buscarán convertirse en el equipo con más Super Bowl de la historia, una marca que ahora comparten con los Pittsburgh Steelers, con seis cada uno.

Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans y Jacksonville Jaguars son los únicos equipos que nunca han jugado un Super Bowl.

Tom Brady es el jugador con más triunfos en el Super Bowl, con siete; seis con los Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers.

Otros datos interesantes a tener en cuenta

El Super Bowl más visto en la historia fue el del año pasado, que los Philadelphia Eagles ganaron 40-22 a los Chiefs, con 127.7 millones de espectadores.

Los Patriots han ganado seis Super Bowl en su historia: las ediciones de XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI y LIII.

Vista de aficionados de los San Francisco 49ers se toman fotos antes del Super Bowl, el 3 de febrero de 2026, en San Francisco, California (EE.UU.). EFE/John G. Mabanglo

Los Seahawks, por su parte, tan solo tienen un Super Bowl en sus vitrinas, el XLVIII.

Patriots y Seahawks repetirán la final de hace once temporadas, cuando Nueva Inglaterra se impuso 28-24 en el Super Bowl XLIX.

Los entradas más baratas a cuatro días del Super Bowl LX no bajan de los 4.500 dólares en el mercado secundario, mientras que las más caras oscilan entre los 20.000 y los 30.000.

El precio de un anuncio televisivo de 30 segundos ronda los 8 millones de dólares, aunque NBC ha llegado a vender espacios por un récord de 10 millones.