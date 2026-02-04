Niche se corona torneo navideño LM

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La academia de Niche venció en la final 5-3 a Dream Big para coronarse campeón en la categoría de profesionales, en el partido final de la XXXVI edición del Torneo de Béisbol Niveño, opción copa Ministerio de Turismo, dedicado a Adolfo Pérez De León, director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), en el estadio Miguel Angel Payero del Polvorín de Villa Mella.

Entrega del trofeo

Luego del triunfo del conjunto de Niche, el dirigente Luisito Mercedes, director técnico del evento, y presidente de la institución organizadora de la Academia que lleva su nombre y apellido, entregó el trofeo de campeón a Cristian Batista “El Niche”, presidente de la academia campeona.

“Felicito a los integrantes campeones de la academia El Niche, sub campeones de Dream Big y los demás conjuntos se dieron cita en esta categoría de equipos profesionales”, expresó Luisito al entregar la copa de campeón “Ministerio de Turismo”.

Recordó que Niche se une a los también monarcas de las ligas Orlando Martínez (categoría 7-8 años), Tempe Palavé (9-10), Rivas y Ventura (11-12), Papiro All Star (13-14), Papiro All Star (15-16) y Papiro All Star (17-18 años).

Luisito aprovechó para resaltar el trabajo del presidente comité organizador, José Luis Mendoza.

También el respaldo de SENASA, Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), Ministerio de Turismo, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), EcoPetróleo y a la alcaldía Distrito Nacional.