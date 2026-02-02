Raquel Peña y Kelvin Cruz entregan Multiuso

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la república, Raquel Peña y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, entregaron este domingo el remodelado multiuso de el municipio Constanza, con una inversión de más de 21.9 millones de pesos.

Peña aseguró que el espacio está pensado para fortalecer la convivencia, el deporte y la vida comunitaria, un punto de encuentro digno, seguro y funcional.

“La reconstrucción de este multiuso reafirma el compromiso del Gobierno dominicano, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, con el desarrollo integral de los municipios y con la creación de espacios que eleven la calidad de vida de nuestra gente. Aquí se fortalecerán valores como la disciplina, el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo”, apuntó Peña.

El ministro Cruz explicó entretanto que con este espacio se continúa dando seguimiento al amplio programa de construcción y reparación de instalaciones deportivas que el Gobierno del presidente Luis Abinader desarrolla a nivel nacional.

Argumentó que la obra, ubicada en la avenida General Gregorio Luperón, impactará positivamente el desarrollo deportivo y recreativo de miles de habitantes del municipio de La Vega, quienes -precisó- contarán con un lugar digno para realizar diversas actividades cotidianas.

Áreas reparadas

Entre las áreas intervenidas en el proceso de remodelación, que abarca aproximadamente 1,500 metros cuadrados, figuran: zona de juego, gradas, oficinas, baños, vestidores para atletas y cafetería, así como áreas exteriores.

Trabajos realizados

Como parte del proceso de remozamiento, se realizaron trabajos de desmantelamiento de elementos existentes, construcción de un muro de cerramiento y nuevas gradas. Además, se llevó a cabo la reparación y mantenimiento de la estructura metálica del multiuso, así como el suministro y colocación de aluzinc, canaletas metálicas y bajantes.

En el multiuso de Constanza también fueron reparados los baños y oficinas y todas las áreas intervenidas fueron completamente pintadas. La obra también incluyó la colocación de superficie sintética suspendida o piso en el área de juego.

También se instalaron dos soportes y tableros FIBA profesionales, una pizarra digital, un reloj de 24 segundos, así como una instalación eléctrica general.

Fueron entregadas llaves simbólicas y juramentado el voluntariado asignado para asumir la responsabilidad de velar por el debido uso de la infraestructura deportiva e informar sobre las reparaciones y mejoras del lugar.

Peña y Cruz compartieron con las autoridades y los deportistas en la entrega del remodelado multiuso municipal de Constanza

