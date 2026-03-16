¿Qué pasó con el Platano Power? Claves de la derrota de RD ante Estados Unidos

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

La semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Estados Unidos y la República Dominicana fue todo un duelo de titanes, tal como lo esperaban los aficionados.

El domingo 15 de marzo de 2026, en un vibrante loanDepot Park de Miami, la selección estadounidense superó a la República Dominicana con una victoria de 2-1, asegurando así su tercer pase consecutivo a la final del Clásico Mundial de Béisbol.

Si bien la selección dominicana llegó como un equipo poderoso con un promedio de más de 10 carreras por partido, finalmente fue silenciada por una combinación de pitcheo estadounidense de élite y oportunidades desperdiciadas inusuales.

Estas son las razones clave por las que la República Dominicana no logró la victoria.

1. No aprovechar la oportunidad con corredores en posición de anotar

La temible alineación de la República Dominicana tuvo problemas para conectar el batazo decisivo en los momentos clave:

- Cuarta entrada: Con dos outs, la República Dominicana llenó las bases contra Paul Skenes, pero no logró impulsar a ningún corredor.

- Quinta entrada: Tras los sencillos de Tatis y Ketel Marte que obligaron a Skenes a abandonar el partido, el lanzador Tyler Rogers provocó una crucial doble jugada de Juan Soto para terminar con la amenaza.

- Séptima entrada: David Bednar salió ileso de una situación complicada con corredores en segunda y tercera base ponchando a Tatis y Marte consecutivamente.

En total, el equipo dominicano dejó en base las carreras del empate o de la ventaja en casi todas las entradas finales.

2. Dominio defensivo americano

En un partido que se decidió por una sola carrera, la defensa fue clave.

El momento decisivo ocurrió en la tercera entrada. Con República Dominicana ganando 1-0, Fernando Tatis Jr. intentó convertir un sencillo en una oportunidad para avanzar a tercera base. Aaron Judge fildeó la pelota en el jardín derecho y lanzó un potente tiro para atrapar a Tatis en tercera.

Esta jugada no solo registró un out; frustró una gran amenaza de anotación y cambió el rumbo del partido.

Si Tatis se hubiera quedado en segunda, República Dominicana habría tenido dos corredores en base para Juan Soto, una pesadilla para cualquier lanzador.

3. Bullpen dominante de EE.UU

Si bien Paul Skenes (ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional) tuvo una buena actuación como abridor con 4.1 entradas permitiendo solo una carrera, el bullpen estadounidense fue el verdadero protagonista.

Los relevistas como Tyler Rogers, David Bednar, Garrett Whitlock y el cerrador Mason Miller se combinaron para neutralizar el corazón del orden al bate dominicano.

4. Un out final polémico

El partido terminó con un giro inesperado que dará que hablar en Santo Domingo durante años. En la parte baja de la novena entrada, con la carrera del empate a 27 metros de la tercera base, Geraldo Perdomo recibió un slider en cuenta completa del cerrador Mason Miller.

El lanzamiento parecía estar por debajo de la zona de strike, pero fue cantado como tercer strike.