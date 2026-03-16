“No era lo que esperábamos”: Nelson Cruz revela la tristeza en el equipo dominicano tras quedar fuera del Clásico

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La selección de República Dominicana se quedó a un paso de la final del Clásico Mundial de Béisbol. El equipo luchó hasta el último out, pero cayó 2-1 ante Estados Unidos en un partido cerrado que terminó entre lágrimas y gran tristeza para jugadores y cuerpo técnico.

Así lo dio a conocer el gerente general Nelson Cruz, quien resumió este lunes el sentir del conjunto: “No fue lo que visionábamos, nuestra meta era ganar todo”.

Admitió que asimilar la derrota no fue fácil. “Nos sentimos muy tristes. No era lo que esperábamos. Pero hay que darle mucho crédito al oponente”.

Cruz reveló que el camerino estuvo marcado por la emoción.“Fue mucho llanto y muchas lágrimas. Eso demuestra el amor y la pasión que tienen esos jugadores por el juego y por nuestro país”.

Aun así, expresó gratitud por la experiencia vivida.

“Fuimos bendecidos incluso con las derrotas. Hay que darle gracias a Dios porque Él está en control de todo”.

También felicitó al plantel y al equipo técnico por su entrega durante el torneo.

“Ha sido un equipo con mucha humildad y entusiasmo. Llamaron la atención de fanáticos que nunca habían visto el juego. Fuimos tendencia en todo el mundo por la forma en que aman este deporte”.

“Fueron dos semanas inolvidables, creo que las más importantes e impresionantes de mi carrera”, añadió.

El partido

República Dominicana no pudo alcanzar su segundo título en el Clásico Mundial tras caer ante Estados Unidos en el LoanDepot Park de Miami.

El encuentro terminó 2-1, resultado que selló la eliminación dominicana.

Un cuadrangular de Gunnar Henderson y otro de Roman Anthony respaldaron el pitcheo estadounidense, encabezado por Paul Skenes, que logró contener la ofensiva quisqueyana.

La única carrera dominicana llegó con un jonrón de Junior Caminero por el jardín izquierdo en el cierre de la segunda entrada, su tercero del torneo.