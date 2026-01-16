Los planes de Kelvin Cruz

Kelvin Cruz se reunió con los cronistas deportivos.

Excelente iniciativa del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, de reunirse con la prensa y contar sus planes del 2026.

Lo primero es resaltar que Cruz tuvo un primer buen año.

Un punto relevante fue crear un ambiente de armonía entre deportistas.

¿Qué viene en el 2026?

Como explicó el ministro Cruz, los Juegos Centroamericanos y del Caribe son una tarea que hay que dedicarle mucho tiempo.

Vienen 37 países y debemos quedar bien como los anfitriones.

En ese sentido, se necesitará el apoyo de todos los deportistas.

Cruz planea apoyar todos los eventos deportivos importantes a nivel nacional como baloncesto y voleibol, entre otros.

Pero ahí viene el Clásico Mundial que recibirá un apoyo masivo.

Vuelven los Juegos de la Mujer, los Juegos Fronterizos, los Juegos Universitarios y los Juegos Patrios de Nueva York.

Igualmente el apoyo a los clubes y los cronistas deportivos.

Visto todo eso, salud a Kelvin para que siga consolidando su gestión como ministro de Deportes.

¡Va muy bien!