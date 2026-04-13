Playoffs de la NBA: Las rivalidades entre estrellas más calientes del torneo

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Los duelos entre estrellas en los playoffs de la NBA son lo que hacen que la postemporada sea tan emocionante.

Las mayores estrellas de la NBA forjan su legado en la postemporada, y los campeonatos se ganan o se pierden en función de qué superestrella logra superar a la otra.

Estos duelos determinarán quién estará presente en el escenario más importante: las Finales, donde les espera el Trofeo Larry O'Brien.

A continuación, veamos algunos de los duelos más emocionantes de la primera ronda de los playoffs 2026.

LeBron James vs. Kevin Durant (Juego 1 - Sábado 18)

LeBron James vs. Kevin Durant

Las estrellas LeBron James y Kevin Durant protagonizaron una intensa rivalidad durante la década del 2010 tras varios enfrentamientos en la Finales de la NBA.

En la actualidad, ambos se encuentran cerca del final de sus carreras y tendrán un choque muy esperando cuando los Lakers de Los Ángeles y los Rockets de Houston se vean las caras este sábado.

LeBron James, con 41 años de edad, sigue desafiando al paso del tiempo, y ahora tiene la tarea de cargar con los Lakers mientras sus compañeros superestrellas caen lesionados.

Mientras que, Kevin Durant es el principal motor ofensivo de los Houston Rockets, un equipo joven y talentoso que depende casi por completo de su habilidad para encestar tiros en suspensión.

Anthony Edwards vs. Nikola Jokic (Juego 1 - Sábado 18)

Anthony Edwards vs. Nikola Jokic

Pocos equipos se conocen tan bien como los Nuggets y los Timberwolves.

Tras varios enfrentamientos durante la temporada regular y los playoffs, Denver busca cobrar su venganza ante Minnesota, quienes los eliminaron durante los playoffs de 2024.

Nikola Jokić, tres veces MVP de la NBA, buscan mantener su dominio sobre la liga y mantenerse en la conversación como el "mejor jugador del planeta".

Por su parte, Anthony Edwards ha ascendido rápidamente al estatus de superestrella tras haber evolucionado enormemente como distribuidor, sin perder su electrizante capacidad anotadora.

Stephen Curry vs. Kawhi Leonard (Juego de Play-In - Miércoles 15)

Stephen Curry vs. Kawhi Leonard

El legendario Stephen Curry se verá las caras contra el estelar Kawhi Leonard en partido decisivo de Play-In este miércoles que podría cambiar el panorama en Oeste de la Liga.

Stephen Curry, base superestrella de los Golden State Warriors que sigue siendo una estrella de primer nivel capaz de causar estragos incluso contra las mejores defensas.

Por otro lado, Kawhi Leonard sigue siendo uno de los jugadores más completos tanto defensiva como ofensivamente de la liga. Además, Leonard ha tenido su temporada más productiva y saludable de los últimos años.