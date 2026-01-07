Polanco gana XVI Mercedes Birthday en Punta Cana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El golfista Ramón Eladio Polanco se llevó los máximos honores de la edición XVI del Tomás Mercedes Birthday Tournament, evento celebrado en el campo Punta Blanca Golf and Beach Club, en Punta Cana, donde tomaron parte 132 jugadores de todo el país.

Polanco ganó el evento con el mejor score bruto.

Como cada año el Tomás Mercedes Birthday Tournament concita la atención de los golfistas, amigos y familiares, donde la única intención es disfrutar un día de golf con los allegados del también director de golf de Punta Blanca Golf and Beach Club.

Mercedes agradeció el gesto de las personas que se involucraron en la justa, entre ellos los golfistas, compañeros de trabajo, familiares y la prensa.

“Nos vemos en el 2026”, aseguró Mercedes, emocionado por el apoyo a su ya clásico Tomás Mercedes Birthday Tournament.

“Gracias a todos los presentes, es un honor que se den cita como cada año a este evento, que no solo es un evento, es un encuentro con grandes amigos”, manifestó el homenajeado.

El torneo, que se jugó en formato Stableford, contó nuevamente con la dirección técnica y reglas de William Melo y Joaquín Montero (Quino). Angelina Taveras fue la coordinadora del protocolo de la actividad.

Los ganadores por categoría A primer lugar bruto: Ramón Eladio Polanco, en neto George Veras, en segundo Rodrigo Santana, en tercero Enrique Rodríguez. En la categoría B: Juan Isidro García, en neto Pedro Vizcaíno, segundo Ramón Almonte y tercero Igor Komnatnyi. En la C: Manuel Pacheco, en neto Jhoenmy Pérez, segundo Fernando Placeres y tercero Julián Rodríguez.

En damas Ekaterina Ryasentseva, en neto Juddy Kim, en segundo.

En neto Juddy Kim y Rosanna García. Drive más preciso: Saúl Mota.