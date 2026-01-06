Kenny Núñez va por la presidencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El joven dirigente deportivo Kenny Núñez Veras buscará la presidencia de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno (Fedopem), con la firme intención de rescatar y sacar del abismo en que se encuentra la institución.

Núñez Veras, entrenador titular de la selección nacional de ese deporte, encabezará la plancha número 1, la cual fue denominada “Unidos por el Pentatlón Moderno”, para la Asamblea Eleccionaria de Fedopem que se celebrará el próximo domingo 11 del presente año.

Las elecciones se harán en el salón de conferencias del Albergue Olímpico Dominicano (Alodom), ubicado en el sector capitalino del Ensanche La Fe, desde las 11:00 de la mañana.

Junto a Núñez Veras estarán en la plancha José A. Pérez Peralta y José Aquiles Clase.