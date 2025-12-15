Juan Soto recibe el premio Juan Marichal del 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El primer dominicano miembro del Salón de la Fama de Cooperstown del Béisbol de las Grandes Ligas, don Juan Marichal, entregó ayer al estelar de los Mets de Nueva York, Juan Soto, el galardón que lo acredita como el mejor jugador dominicano en la temporada 2025 de MLB.

Por primera vez el ganador repite en los cinco años de vigencia. Soto había sido el triunfador en el 2024.

El ganador es seleccionado vía votación por los cronistas deportivos dominicanos tanto locales como residentes en el exterior.

Don Juan Marichal instó a Juan Soto a seguir humilde, entregado y siempre dispuesto a representar por todo lo alto a la República Dominicana.

El exestelar lanzador de Grandes Ligas le dijo a Juan Soto: “Nos vemos en Cooperstown”, anticipando que de mantener su ritmo en las Grandes Ligas el mejor pagado de las Mayores será un inmortal del béisbol de Estados Unidos.

Lo dijo Juan Soto

Soto, por su lado, agradeció a los periodistas por haberle seleccionado y le dijo a Juan Marichal que va a cumplir su petición de mantenerse lo más unido a su familia, con la correcta educación recibida.

“Creo en la educación y en la familia y siempre voy a representar a la República Dominicana con orgullo”, manifestó.

Agregó que este premio lo llena de satisfacción y lo obliga a mantenerse serio en el negocio, cumpliendo las reglas y esforzándose para ser cada día mejor.

En esta edición del premio Juan Marichal recibieron menciones honoríficas Luis Castillo, por su exaltación al Salón de la Fama de los Miami Marlins; Sammy Sosa, por entrar al Salón de la Fama de los Cubs y Vladimir Guerrero, por ser Más Valioso del campeonato de Liga Americana 2025.