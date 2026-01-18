Raquel Peña recibe a niños de La Javilla y respalda el deporte como motor de valores

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, vivió un momento especial al recibir en el Palacio Nacional a los niños de la Academia La Javilla, en una jornada marcada por la cercanía, la emoción y el compromiso con la formación integral de la niñez.

El encuentro representó una pausa en su apretada agenda nacional para compartir con jóvenes llenos de sueños y aspiraciones. Durante la actividad, Peña expresó sentirse honrada por recibir a una generación que apuesta a la educación y al deporte como vía de superación.

“Me honra recibir en Palacio a jóvenes llenos de sueños, jóvenes que marcarán una buena generación para la sociedad”, manifestó la vicepresidenta.

“Desde que ustedes decidieron entregar sus vidas a los estudios y al béisbol, se convirtieron en gente de bien”, agregó.

Raquel Peña conversó con los niños sobre sus vidas y aspiraciones, los abrazó y participó en la tradicional fotografía en las escalinatas del Palacio Nacional.

La visita tuvo como objetivo informar que el próximo Torneo Nacional de Pequeñas Ligas será dedicado a la vicepresidenta, por lo que la directiva de La Javilla acudió a explicarle la dinámica del evento.

La comitiva estuvo encabezada por John Carmona, presidente de la academia; Rafael Castillo, gerente de gestión humana, y el periodista Franklin Mirabal, director de comunicación.

Durante el acto, Mirabal expresó públicamente:

“Esta es una dedicatoria de corazón; en tal sentido, no le solicitaremos ni le aceptaremos ni una bola de béisbol”.

Ante estas palabras, Raquel Peña respondió:

“Sí, pero por lo menos quiero estar enterada de lo que pase en cada juego y les prometo que iré a lanzar la primera bola en uno de los partidos”.

Claves del evento

El torneo se jugará del 22 al 28 de marzo.

El partido de las 10:00 de la mañana será transmitido por CDN Deportes y el canal de YouTube de La Javilla.

Se reconocerá a ocho personalidades que apoyan el desarrollo de los niños.

Participarán ocho equipos de todo el país:

Leones del Norte

Bravos de Santo Domingo

Tigres del Distrito

Piratas del Sur

Guerreros del Cibao

Búfalos del Oeste

Ángeles Orientales

Truenos del Este

Se entregarán premios como laptops, computadoras, celulares y televisores a los jugadores más destacados.

El valor de estos eventos

La Academia La Javilla fundamenta sus eventos masivos en pilares clave:

Fomentar la buena convivencia y valores entre los niños.

Crear oportunidades para posibles firmas en Grandes Ligas.

Preparar a los jóvenes para que, aun sin llegar al béisbol profesional, puedan desarrollarse como abogados, médicos, arquitectos, tecnólogos u otros profesionales.