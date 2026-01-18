PLD denuncia que gobierno insiste en violentar ley de Acceso a la Información Pública

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Johnny Pujols, denunció la persistencia del gobierno en violentar la ley de Acceso a la Información Pública, ya que medios de comunicación, ciudadanos y el partido morado han venido solicitando informaciones sobre ejecutorias de instituciones públicas, las cuales no son entregadas, y cuando suelen entregar algo, lo ofrecen incompleto.

“No ha habido más opacidad en los últimos 20 años que en este gobierno; ahí hay un medio de información que acaba de elevar un recurso por negación de información pública. Aquí hay una ley de Libre Acceso a la Información Pública del 2004; esa norma ha sido burlada en este gobierno”, insistió el dirigente opositor al responder preguntas en el programa D´AGENDA.

Según Pujols en los gobiernos del PLD cualquier periodista o ciudadano solicitaba una información pública y se entregaba, y con ese mismo documento se les hacían las críticas a las distintas instituciones del Estado, y las mismas se aguantaban, porque les servía para corregir, ya que se trataba de una forma de equilibrar, y eso se convertía en un contrapoder al poder que tenían los funcionarios públicos.

“Ahora te niegan la información pública, te dan muchas vueltas bajo una serie de alegatos esgrimiendo que los documentos de solicitud están incompletos, hasta que el solicitante se desespera, o termina acudiendo al Tribunal Superior Administrativo, que tarda mucho en emitir un fallo ordenando la entrega de la información solicitada, y todo ese tiempo se lo gana la institución que violenta dicha norma”, censuró Pujols.

Agregó que nadie sabe lo que ocurre en el tiempo que se dilata para que una entidad del Estado entregue una información que la ley le obliga, ni la manipulación que hacen con los datos requeridos, si es que terminan entregándola, o si tendrá sentido usarla al momento que se reciba luego de tantas trabas.