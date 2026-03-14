Real Madrid vs . Barça hoy en “Noche de Leyendas”

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Los seguidores del fútbol de alto calibre, tendrán la oportunidad de ver los más destacados jugadores del Real Madrid y FC Barcelona, que llenaron toda una época, cuando se enfrenten hoy a las 7:30 PM, en el juego denominado "Noche de Leyendas", que tendrá como escenario el Estadio Olímpico Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Para miles de seguidores será una noche inolvidable con la presencia de futbolistas que se destacaron en el deporte rey.

Un grupo de los futbolistas fueron presentados ayer en un encuentro con la participación de la prensa nacional e internacional. Los retirados jugadores mostraron su alegría en jugar en la Republica Dominicana donde gozan una gran aceptación en las temporadas de LaLiga de España y de Europa, con actuaciones sobresalientes en Copas Mundiales, Liga de Campeones y los diferentes eventos europeos.

Durante el encuentro hablaron ayer Carles Puyol y y Sergi Berjuán, leyendas del Barcelona.

Por el Real Madrid Pepe y Fernando Sanz.

Este choque marca un hito del precedente en la historia del deporte en el es país, en especial el fútbol. Por primera vez los dos clubes de mayor impacto en el fútbol español, como los son el Real Madrid y el FC Barcelona, estarán en el país para la celebración de la “Noche de Leyendas”, partido que tendrá en el terreno de juego a grandes figuras del balompié mundial. Gracias a CBP (CubaBare Productions), en conjunto con FC Barcelona y la Asociación de exjugadores del Real Madrid, los asistentes podrán disfrutar de grandes leyendas entre las que se citan Carles Puyol, Marcelo, Pepe, Iker Casillas, junto a otras 40 estrellas internacionales pisarán el césped del Estadio Olímpico en una noche mágica que reunirá a los mejores talentos que han vestido las camisetas del FC Barcelona y el Real Madrid. “Para esta Noche de Leyendas vendrán jugadores emblemáticos del fútbol con ambos equipos en sus momentos”, dijo Humberto Reginato, presidente de CBP Productions.

A este importante partido también se espera la presencia de otras grandes leyendas del FC Barcelona entre las que se mencionan Fernando Navarro, Roger García, Yaya Toure, Phillipe Cocu, Frank de Boer, Rafa Márquez, Giuly, Gerard López, Sergi Barjuan, así como el “Conejo” Saviola. En tanto, por el Real Madrid accionarán en este partido Fernando Morientes, Claude Makelele, Iván Helguera, Savio, Julio Batiptista, José Amavisca e Iván Campo.

Este será el primer evento que se celebrará tras la culminación de las remodelaciones del Estadio Félix Sánchez, lo que convierte a ‘Noche de Leyendas’ en una ocasión doblemente especial. La modernización del recinto eleva el nivel de la experiencia para todos los asistentes, prometiendo una atmósfera vibrante y electrizante”.

El clásico de Leyenda con una cobertura mediática sin precedentes para un evento deportivo en la República Dominicana. El mismo será transmitido por CDN Deportes desde las siete de la noche. Asimismo será televisado a nivel internacional, y alcanzará millones de hogares en todo el mundo. Asimismo, se producirán documentales y reportajes especiales que extenderán la vida mediática del evento mucho más allá del día del partido. Se espera gran asistencia.