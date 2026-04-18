Hacia una masculinidad que sana

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El hombre dominicano camina, muchas veces sin saberlo, cargando una armadura oxidada que le prometieron que era de oro. Nos enseñaron que la virilidad se mide en decibeles, en la capacidad de aguante físico y en una provisión económica que, aunque necesaria, a menudo asfixia nuestra propia humanidad.

Pero, ¿qué sucede cuando esa armadura empieza a pesar más que el cuerpo que intenta proteger? Como especialista en salud pélvica y terapia de pareja, veo a diario las grietas de este modelo: hombres que llegan a consulta con el cuerpo gritando lo que su boca no se atrevió a decir por décadas.

La realidad que reflejan los informes de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y los perfiles de salud del Ministerio de Salud Pública es contundente: el hombre dominicano tiene una esperanza de vida menor que la mujer, en gran parte porque asiste menos a chequeos preventivos.

Vivimos bajo una presión de desempeño que termina facturando en nuestra vida sexual y emocional. El "macho" de la vieja escuela no lloraba, pero el hombre real de hoy padece de disfunciones, de ansiedad crónica y de una soledad profunda que se esconde tras el silencio. Estas son las verdaderas cicatrices invisibles de nuestra cultura.

Evolución histórica

Para entender nuestra transformación, debemos mirar el espejo del pasado. Antes, la masculinidad se validaba a través del dominio y la distancia emocional. Un padre era una figura de autoridad remota cuyo único vínculo con el hogar era el sustento económico; un hombre que sentía dolor físico o emocional lo ahogaba en el alcohol o en un estoicismo rígido, considerando que el autocuidado era una vulnerabilidad innecesaria.

Ese modelo nos dejó una herencia de enfermedades cardiovasculares no atendidas, afecciones de próstata detectadas en etapas tardías y familias conectadas por el respeto basado en el miedo, en lugar del afecto.

Hoy, afortunadamente, estamos rompiendo el molde. Estamos viendo el surgimiento de un hombre que se atreve a preguntar, que busca terapia y que entiende que conocer su piso pélvico o su mundo emocional no lo hace "menos"; más bien, más íntegro.

La evolución se nota en las salas de espera, donde ahora el hombre llega buscando prevención y no solo rescate cuando el dolor es insoportable. Se nota en los hogares donde el padre ya no "ayuda", es el que asume su corresponsabilidad plena, entendiendo que el abrazo a un hijo es un lenguaje cotidiano de seguridad indispensable.

Referentes globales

Para que esta evolución no se detenga, debemos mirar los modelos que han tenido éxito. En sociedades que han priorizado la salud integral, la Educación Sexual Integral (ESI, ese enfoque pedagógico que nos enseña a entender el cuerpo, el consentimiento y las emociones desde la ciencia) ha permitido que los varones descubran que la vulnerabilidad es la base de la verdadera conexión.

En naciones que han implementado políticas de nuevas masculinidades, como Uruguay o diversos países europeos, este cambio no es una moda pasajera, es una estrategia de salud pública que ha reducido los índices de violencia y ha disparado la calidad de vida de las familias.

Ventajas sociales

Adoptar esta nueva visión de la masculinidad no es solo un beneficio individual; es una medicina para toda la sociedad dominicana. Un hombre que se cuida es un hombre que sobrevive más años para su familia y que modela hábitos de salud para las siguientes generaciones.

Un hombre que comunica sus emociones es un hombre que no recurre a la agresividad para canalizar su frustración, transformando así el tejido social desde la raíz.

Las ventajas son claras: primero, una mejora en la Salud Pública, con menos colapsos en emergencias por enfermedades prevenibles y una reducción en la ansiedad de ejecución sexual.

Segundo, una mayor armonía familiar, logrando parejas con una comunicación real y equitativa, donde la sexualidad se vive desde el placer compartido y no desde la obligación del desempeño.

Y finalmente, un legado generacional, donde los niños crecen con modelos de roles equilibrados, reduciendo la probabilidad de que repitan ciclos de negligencia.

Compromiso vital

Lograr que esta línea de evolución continúe requiere que las instituciones dejen de ver la educación emocional como un tabú. Necesitamos que la educación sexual integral enseñe a los niños que la empatía y el respeto son los verdaderos atributos de la fuerza masculina.

Pero, sobre todo, el cambio definitivo reside en nosotros, los padres. Tenemos la oportunidad histórica de ser la generación que detuvo la transmisión de traumas y silencios.

Sanar la masculinidad es, en esencia, un acto de justicia hacia nosotros mismos. Es entender que cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra capacidad de amar con respeto es lo que realmente nos hace libres.

La invitación es a soltar el hierro de la tradición para abrazar la piel de la realidad. Solo así dejaremos de heredar cicatrices para empezar a heredar bienestar y plenitud.