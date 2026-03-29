Remozan canchas para la gala del 30 aniversario del Voleibol Playero Hato Mayor-Vicentillo

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HATO MAYOR, Rep. Dom. — Las canchas de arena que servirán de escenario para la gala del 30 aniversario del Torneo de Voleibol Playero del Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo están siendo remozadas por un personal especializado, con miras a garantizar óptimas condiciones para atletas y público.

La justa deportiva se celebrará los días 3, 4 y 5 de abril en las instalaciones del Rancho Doña Callita. Los organizadores informaron que las labores de acondicionamiento incluyen nivelación del terreno, renovación de la arena, mejoras en áreas de acceso, iluminación, zonas técnicas y espacios para atletas y fanáticos, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas y seguras acordes con la magnitud del evento.

El presidente del comité organizador, licenciado Rubén Darío Cruz Ubiera, señala que “la gala conmemorativa del 30 aniversario del Torneo de Voleibol Playero del Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo, es un encuentro especial que reconocerá la trayectoria histórica del torneo, considerado uno de los eventos deportivos competitivo, recreativos y comunitarios más importantes del país”.

De la gala se destacó el impacto social, turístico y deportivo alcanzado durante tres décadas, así como el aporte de atletas, dirigentes, patrocinadores y colaboradores que han convertido este torneo en una tradición deportiva nacional.

La edición 2026 del voleibol playero estará dedicada al Ministro de Turismo, David Collado, en reconocimiento al desarrollo del turismo en la República Dominicana en su gestión.

Al motivar el evento, Rubén Toyota señaló que el turismo deportivo que se moviliza para la celebración del torneo, dinamiza económica de Hato Mayor y el Distrito Municipal San Francisco Vicentillo, estimulando el consumo en colmados, restaurantes, frituras, el uso de taxis y motoconcho, entre otros servicios.

El torneo de voleibol cuenta con una bolsa de premios que supera los RD$3 millones de pesos, consolidándose como una de las competiciones de voleibol playero con mayor incentivo económico en la República Dominicana.

Además del voleibol playero, el Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo incluirá competencias en dominó, softbol, billar, ajedrez y juego de damas, consolidándose como un evento multidisciplinario que promueve la recreación sana, la convivencia comunitaria y el desarrollo deportivo integral.

El evento también incluye la Feria Recreativa para Personas con Discapacidad, una actividad que como parte de la inclusión, ha provocado gran emotividad, en la provincia de Hato Mayor

La premiación total de todas las disciplinas supera los RD$5 millones de pesos, mientras que el montaje general del festival representa una inversión superior a los RD$8 millones, impactando positivamente la economía local, el turismo interno y la proyección deportiva de las provincias Hato Mayor y El Seibo.

El comité organizador anunció un importante registro de inscripción, reflejando el crecimiento sostenido del evento y el interés de atletas de distintas regiones del país. Las categorías confirmadas son: 12 equipos en la categoría Libre Masculino, 9 equipos en Súper Máster Masculino, 8 equipos en Máster Masculino, 7 equipos en Máster Femenino, 6 equipos en Libre Femenino, 6 equipos en Regional Masculino y 4 equipos en Regional Femenino, reflejando el crecimiento sostenido del evento y el interés de atletas de distintas categorías y regiones del país.

La diversidad de categorías garantiza competencia para distintas generaciones de atletas, fortaleciendo la integración deportiva y familiar que caracteriza el festival.

Los organizadores reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo el festival como un referente nacional del deporte comunitario, resaltando que esta edición histórica marcará un antes y un después en la evolución del tradicional encuentro deportivo.