Síntomas de tuberculosis: ¿Sabes cuándo buscar ayuda médica? Un llamado del Dr. Tejeda

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La tuberculosis continúa siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial, con millones de casos registrados cada año. Ante esta realidad, el neumólogo de Médico Express, doctor Juan Ramón Tejeda Gómez, destacó la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno para reducir el impacto de esta enfermedad infecciosa.

El especialista explicó que la tuberculosis es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, un microorganismo que afecta principalmente a los pulmones y que ha acompañado a la humanidad durante siglos. A pesar de los avances médicos, señaló que la enfermedad sigue representando un desafío sanitario debido a su capacidad de transmisión y a la cantidad de personas que se enferman cada año en el mundo.

El doctor Tejeda Gómez indicó que entre los síntomas más comunes se encuentra la tos persistente por más de dos semanas, considerada una de las principales señales de alerta. También pueden presentarse fiebre, sudoración nocturna, cansancio, dolor en el pecho y pérdida de peso.

El neumólogo explicó que en algunos casos la enfermedad puede manifestarse además con tos con flema o incluso con sangre. Por ello, recomendó acudir al médico cuando estos síntomas aparecen sin una causa clara, ya que una evaluación temprana permite confirmar o descartar la enfermedad.

Juan Ramón Tejeda Gómez

En cuanto a la transmisión, el especialista señaló que la tuberculosis se propaga por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o canta, liberando pequeñas partículas que pueden ser inhaladas por otras personas, especialmente en lugares cerrados o con poca ventilación.

En este sentido, resaltó que mantener los espacios ventilados, cubrirse al toser y buscar atención médica ante síntomas respiratorios persistentes son medidas importantes para reducir el riesgo de contagio y proteger a quienes comparten el mismo entorno.

Finalmente, el doctor Tejeda Gómez destacó que en los últimos años se han desarrollado pruebas moleculares rápidas que permiten detectar la enfermedad en pocas horas e identificar si la bacteria presenta resistencia a algunos medicamentos. Asimismo, subrayó que el diagnóstico temprano y el cumplimiento del tratamiento completo son fundamentales para evitar complicaciones y frenar la propagación de la tuberculosis en la comunidad.