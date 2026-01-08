Remozarán obras deportivas del complejo de SPM

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El director provincial de Deportes Miguel Jiménez Castro, dijo que el Ministerio de Deportes hace los preparativos para el inicio este año del remozamiento por completo de las instalaciones del Complejo Deportivo, la Villa Olímpica y el Coliseo Pepe Mallén en esta ciudad, cuyos trabajos tendrán una inversión aproximada de unos 300 millones de pesos.

Indicó que el ministro de Deportes Kelvin Cruz y el presidente Luis Abinader, han puesto su atención en San Pedro de Macorís debido a lo importante de la provincia en lo que tiene que ver con las actividades deportivas a nivel nacional, ya que aporta una gran cantidad de medallas años tras años. Sostuvo que tanto el ministro Cruz como el presidente Abinader, atendieron el reclamo de las autoridades locales y los deportistas, de la necesidad que tiene esta provincia de acondicionar todas sus instalaciones deportivas, por lo que en los próximos meses serán iniciados los trabajos en el Complejo Deportivo, aunque el pasado año fue acondicionado el bajo techo Rolando Ramírez, luego de once años de no tener la participación de una liga nacional de baloncesto por las malas condiciones que presentaba.

Jiménez Castro, indicó que se está trabajando en el acondicionamiento de los multiusos de los municipios Consuelo y Quisqueya y en la construcción de un nuevo multiuso en el municipio Los Guayacanes, y que ya fueron entregados totalmente remozado los multiusos de Ramón Santana y San José de los Llanos, los cuales son utilizados además para diversas actividades de la comunidad. Manifestó que por instrucciones del presidente Abinader cada una de esas obras será administrada por un patronato integrado por una autoridad del Ministerio de Deportes.