República Dominicana sube; Puerto Rico decae

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Por: Mike Rodríguez

La caída del talento puertorriqueño en las Grandes Ligas ya no es una percepción, es una realidad que se refleja claramente en los números y en la presencia dentro del terreno. Lo que alguna vez fue una de las principales potencias del béisbol mundial, junto a República Dominicana, hoy enfrenta una disminución notable en la producción de jugadores de alto nivel.

Durante décadas, Puerto Rico fue una fábrica constante de estrellas: peloteros élite que no solo llegaban a MLB, sino que marcaban una era.

Sin embargo, ese flujo se ha ido reduciendo progresivamente, mientras otros países han tomado la delantera con sistemas de desarrollo más agresivos, mayor inversión y mejor estructura en la formación de prospectos.

Hoy, el panorama es contundente. República Dominicana lidera con 93 jugadores en Grandes Ligas, seguida por Venezuela con 60, Cuba con 20 y Canadá con 17.

Puerto Rico aparece mucho más abajo con apenas 14 jugadores, empatado con Japón.

Una diferencia marcada que evidencia el retroceso competitivo de la isla en comparación con otras naciones.

Este descenso no solo impacta en la cantidad, sino también en la percepción global del talento puertorriqueño.

Cada vez son menos los prospectos que generan expectativa y menos los nombres que logran establecerse de forma consistente en MLB.

Mientras tanto, países como República Dominicana y Venezuela continúan exportando talento de manera masiva, fortaleciendo su presencia año tras año.

El problema va más allá de una simple generación débil. Se trata de un tema estructural que involucra desarrollo, inversión, oportunidades y visión a largo plazo.

Si Puerto Rico no toma medidas urgentes para reconstruir su sistema y adaptarse a la realidad actual del béisbol internacional, el riesgo es claro: pasar de ser una potencia histórica a una presencia casi simbólica en las Grandes Ligas.

El béisbol boricua aún tiene historia, talento y orgullo, pero el tiempo corre. Y en MLB, el que no evoluciona, desaparece.