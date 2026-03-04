¿Por qué República Dominicana se vio superior a Detroit en el Clásico Mundial? Las claves del éxito

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El equipo de República Dominicana empató este miércoles por marcador de 4-4 contra los Tigres de Detroit, en el segundo y último amistoso previo al Clásico Mundial de Béisbol disputado en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Juan Soto, quien tuvo una destacada actuación el martes, disparó hoy de cuadrangular y remolcó tres carreras, mientras que Carlos Santana pegó un imparable impulsador en la novena entrada.

El encuentro, celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo, concluyó la serie de dos encuentros de exhibición de ambas novenas.

Aquí te contamos las clave que permitieron que el conjunto criollo dominara el primer juego y gran parte del segundo encuentro:

El poder de Juan Soto

El primer hit de Juan Soto fue un jonrón en el primer partido y un cuadrangular en el segundo encuentro.

Soto bateó un jonrón y un triple remolcando 3 de la cuatro carreras del conjunto dominicano. Además, pegó 2 cuadrangulares en la serie contra Detroit.

Junior Caminero

Caminero estuvo imparable bateando de 2-2 en el partido de hoy. Además se fue de 6-6 en los dos partidos de exhibición.

Carlos Santana

Santana fue efectivo desde la banca, empujando la carrera del empate para el equipo dominicano.

Pitcheo

Un lanzamiento sólido del abridor Brayan Bello que limitó a Detroit a una sola carrera en tres entradas.

Los relevistas

Elvis Alvarado, Albert Abreu Phillips Valdez y Ennie Romero mantuvieron el partido cercano, dominando a los Tigres para que los bates pudiesen responder.+

Previo al inicio del encuentro, el merenguero Fernando Villalona interpretó el merengue "Dominicano Soy", que es reconocido como parte de la identidad cultural dominicana.

En el terreno del estadio capitalino también fueron honrados los miembros del equipo dominicano que conquistó el Clásico Mundial del año 2013, entre ellos Moisés Sierra, Fernando Rodney, Edwin Encarnación, Francisco Peña, José Reyes, Nelson Cruz, Pedro Strop, Miguel Tejada, Ángel Castro, Santiago Casilla, Junior Noboa, Kelvin Herrera y Carlos Santana, quien es parte de la plantilla que estará accionando en la edición del torneo de naciones de este año.

Además, fue realizada una ceremonia en la que el número 27, utilizado por los inmortales del béisbol Juan Marichal y Vladimir Guerrero, ha sido retirado en todas las selecciones nacionales, a excepción de Vladimir Guerrero Jr. quien lo utilizará por última vez en la actual edición del Clásico Mundial.

La República Dominicana, que pertenece al Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, iniciará su participación oficial en el torneo el próximo viernes cuando enfrente a Nicaragua, en el IoanDepot Park de Miami, Estados Unidos.

En el Grupo D también figuran Países Bajos, Israel y Venezuela.