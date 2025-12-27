Round Robin inicia hoy; Águilas salen como favoritas

Publicado por Hector Gomez Creado: Actualizado:

Esta tarde, a partir de las 5:00 p.m., el Estadio Cibao será sede del primer partido del Todos Contra Todos cuando las Águilas Cibaeñas reciban la visita de los Leones del Escogido; en tanto que a las 7:30 p.m., los Gigantes del Cibao visitarán a los Toros del Este, en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Las Águilas, quienes ganaron la serie regular con un impresionante récord de 32-17, con cinco juegos de diferencia sobre los Toros del Este (27-22), emergen como el conjunto a vencer en este Round Robin.

El conjunto aguilucho lideró la serie regular en promedio de bateo colectivo (.265), OBP (.352), SLG (.403), OPS (.755), dobles (97), triples (14), extrabases (144).

Su ofensiva descansa en los bates de Ezequiel Durán (AVG .338, 2 jonrones, 22 remolcadas), Leody Taveras (AVG .280, 1 HR, 12 remolcadas), Aderlin Rodríguez (AVG .258, 7 jonrones, 29 remolcadas), más la adición de Cristhian Adames, seleccionado en el draft de reingreso.

Las Águilas fortalecieron su cuerpo monticular en el draft de reingreso con las escogencias de Misael Tamarez, Junior Marte y Andrew Pérez, de los Tigres del Licey; y de las Estrellas Orientales seleccionaron a Óscar de la Cruz y Carlos Belén.

Los Toros del Este, quienes mantuvieron un muy buen nivel competitivo durante toda la serie regular, ocuparon el segundo lugar del standing en la serie regular con marca de 27-22 (.541), fortalecieron notablemente su cuerpo monticular con las selecciones del estelar cerrador de los Tigres del Licey JC Mejía, seguido de los también relevistas azules Anderson Severino y Enyel De Los Santos, el abridor Enny Romero (Estrellas), el relevista Jhan Maríñez (Estrellas) y el campocorto Sergio Alcántara (Tigres).

A nivel ofensivo, el conjunto es liderado por el candidato al MVP Bryan De La Cruz (AVG .301, 8 jonrones, 40 remolcadas, OBP .372, SLG .515, OPS .887); Gilberto Celestino (AVG .316, 1 HR, 17 remolcadas); Yairo Muñoz (AVG .280, 2 jonrones, 20 remolcadas) y Eloy Jiménez (AVG .246, 5 jonrones, 19 remolcadas).

Los Gigantes fortalecieron su ofensiva en el draft de reingreso con las selecciones de Francisco Mejía, Gustavo Núñez, de los Tigres del Licey, y del nicaragüense Ismael Munguía, de las Estrellas, quien fue el líder bate del torneo con un astronómico promedio de .368. Además, añadieron a los lanzadores Luis Frías y Ofreidy Gómez, de los Tigres del Licey y el cerrador Neftalí Féliz, de las Estrellas.

Los Gigantes también contarán con José Sirí y Noelvi Marte, ambos con experiencia en Las Mayores. A la ofensiva, los Gigantes cuentan con hombres como Deyvison De Los Santos, quien bateó para promedio de .309, con 5 jonrones, 28 remolcadas, OBP .365, SLG .475, OPS .840), Johan Rojas (AVG .302, 3 jonrones, 14 remolcadas, OBP .377, SLG .395, OPS .772), entre otros.

En lo que respecta a los campeones Leones del Escogido, se fortalecieron en el draft de reingreso con tres jugadores de posición (Raimel Tapia y Jorge Mateo, de las Estrellas, y el receptor Michael de la Cruz, de los Tigres del Licey) y tres lanzadores (Patrick Weigl y Jefry Yan, de las Estrellas, y el veterano Radhamés Liz, de los Tigres del Licey).

El veterano Yamaico Navarro lidera la ofensiva escarlata, tras exhibir un promedio de bateo de .282, con 6 jonrones y 26 remolcadas.