Gigantes vencen Tigres; Toros derrotan Águilas

Hanser Alberto despachó doble empujador en la alta del décimo episodio para que los Gigantes del Cibao vencieran anoche 3-2 a los Tigres del Licey, en la última fecha de la serie regular del Torneo de Béisbol Invernal, en el Estadio Quisqueya.

Con su victoria, los Gigantes aseguran la tercera posición con marca de 24-26, mientras los azules concluyen la contienda con foja de 21-29.

El relevista Hansel Robles (1-09 se acreditó la victoria y el novato Reidis Sena (0-1) cargó con el revés. Salvó Víctor López.

Por los Gigantes, Samad Taylor despachó par de imparables; Melvin Mercedes, Kelvin Gutiérrez y Marco Hernández un imparable.

Yamal Encarnación ligó par de imparables, Michael De León, Cristhian Adames, Arístides Aquino, Yerald Nín y Samuel Muñoz un imparable.

Los Gigantes tomaron el control del juego en la alta del primero al marcar dos carreras por error del intermedista en batazo de Kelvin Gutiérrez.

Los bengalses descontaron en la baja de la cuarta entrada por sencillo remolcador de Arístides Aquino que permitió anotar a Yerald Nín.

Los azules igualaron el partido2-2 en el cierre del sexto por lanzamiento desviado del lanzador que permitió anotar a Samuel Muñoz.

Toros vencen Aguilas

Los Toros del Este vencieron anoche 6-3 a las Aguilas Cibaeñas, partido celebrado en el Estadio Cibao.

Los Toros tomaron el control en las primera entrada al marcar una vuelta, dos en el segunda, una en el quinto y dos en el 9no. Los aguiluchos anotaron una en el primero, una en el segundo y la tercera en la sexta.

Con su victoria, los romanenses finalizaron la contienda regular con marca de 26-22 para ocupar el segundo lugar.

De su lado, los aguilcuhos concluyeron en el primer puesto con foja de 32-17.

La victoria correspondió para Angel Felipe (1-0) al tirar una entrada en blanco.

Perdió el abridor Osvado Vidó (1-1) al ceder tres vueltas al compás de seis inatrapables.