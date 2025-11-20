Safamrd elige 5 a ser exaltados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Salón de la Fama de las Artes Marciales de la República Dominicana (Safamrd) anunció ayer la elección de cinco nuevos deportistas que serán exaltados en el XIV Ceremonial a celebrarse el 30 de este mes en el Auditorio del Pabellón de la Fama del Centro Olímpico.

Los electos fueron Abraham Tabar en la disciplina Jiu Jitsu, Miguel Abreu (Kung fu) y en el deporte de Karate, fueron seleccionados Alberto Moreta Mancebo, Alcibíades Peña Escalante y Edwin Beltré.

El presidente de Honor del XIV Ceremonial será el empresario de la televisión, Fernando Hasbún.

“Venimos realizando una exhaustiva investigación de cada hoja de vida de los propuestos y estamos seguros que el día 30 tendremos un exitoso XVI Ceremonial donde se unirá, nueva vez, nuestra familia de las Artes Marciales”, dijeron los miembros del Salón de la Fama. El ceremonial, una tradición ya esperada por la familia de las Artes Marciales, cuenta, hasta ahora, con el apoyo de Fundación Macarrulla y Grupo Corripio.

Abraham Tabar -(Jiu Jitsu) Nace el 22 de octubre del año 1963, es pionero del Jiu-Jitsu Brasileño en República Dominicana Cinta Negra 5to Dan en Judo | Fundador de Básico BJJ. Con más de cuatro décadas dedicadas a las artes marciales, Abraham Tabar ha sido un referente nacional en la práctica, enseñanza y desarrollo del Judo y el Jiu-Jitsu Brasileño (BJJ). Su legado viene desde los tatamis infantiles hasta la consolidación de academias.