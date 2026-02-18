Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

Escenario

Selección Nacional “B” y Guatemala con mejor inicio en la Copa Independencia

En el tradicional evento que cada año se celebra en Santiago compiten púgiles de ocho países, incluido Estados Unidos y Cuba, que vino con dos campeones olímpicos

Miguel Encarnación (RD) conecta en rostro del cubano Erislandy Álvarez. Tony Núñez

Miguel Encarnación (RD) conecta en rostro del cubano Erislandy Álvarez. Tony Núñez

Primitivo Cadete
Publicado por
Primitivo Cadete

Creado:

Actualizado:

En:

La edición 45 de la Copa de Boxeo Independencia Nacional inició el pasado lunes con una velada de siete combates, en la que la Selección Nacional “B” y Guatemala registraron el mejor desempeño entre los ocho países que participan en el tradición evento de boxeo, que cada año se celebra en Santiago.

Dos de los púgiles de Dominicana B (Dom-B) consiguieron superar a sus rivales y lo mismo sucedió con la representación de Guatemala.

Dom-B logró su primera victoria con el peleador Randy Alexis, en la categoría de los 65 kilos, al derrotar por votación 5-0 a Peter Murray, representante de Barbados.

Brian Ortiz, 70 kilos, dio a Dom-B la otra victoria, al disponer por RSC en el tercer asalto de Eric Alonzo Rosario, de Santiago.

Guatemala logró su primer triunfo con el boxeador Jorge Mario Ochoa (70 kg), quien le ganó por 3-2 a Josués Núñez (Santiago) en los 80 kilos.

El cierre, en femenino, también dejó huellas: María Victoria Chiroy (Guatemala) venció por RSC en el segundo asalto a Claribel Celestino (STGO), sellando una jornada inaugural dinámica y bien recibida.

En la jornada, primera del torneo que tiene que como escenario el polideportivo del club CUPES, del sector Los Pepines, el campeón olímpico Erislandy Álvarez (65 kg) dio a Cuba su primera victoria al imponerse 3-2 sobre Miguel Ángel Encarnacion (Selección Nacional A).

Fue un combate intenso y vibrante que logró mantener en la expectativa a los parroquianos, pero la decisión de los jueces favoreció al cubano.

El santiaguero Javier Álvarez puso a vibrar el escenario cuando logró imponerse por decisión unánime 5-0 sobre Anthony de Jesús Ureña, en los 65 kilos.

Noel Pacheco, miembro de la preselección nacional dominicana, derrotó por puntuación 5-0 a Ronald Mendoza (Dom- B).

La Copa continuará hoy y se extenderá hasta el próximo sábado.

Sobre el autor
Primitivo Cadete

Primitivo Cadete

Lic. en Comunicación Social, con una especialidad en periodismo deportivo y un diplomado en ética Periodística, más de 37 años de experiencia en cobertura de eventos nacionales e internacionales.
tracking