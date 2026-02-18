Selección Nacional “B” y Guatemala con mejor inicio en la Copa Independencia

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

La edición 45 de la Copa de Boxeo Independencia Nacional inició el pasado lunes con una velada de siete combates, en la que la Selección Nacional “B” y Guatemala registraron el mejor desempeño entre los ocho países que participan en el tradición evento de boxeo, que cada año se celebra en Santiago.

Dos de los púgiles de Dominicana B (Dom-B) consiguieron superar a sus rivales y lo mismo sucedió con la representación de Guatemala.

Dom-B logró su primera victoria con el peleador Randy Alexis, en la categoría de los 65 kilos, al derrotar por votación 5-0 a Peter Murray, representante de Barbados.

Brian Ortiz, 70 kilos, dio a Dom-B la otra victoria, al disponer por RSC en el tercer asalto de Eric Alonzo Rosario, de Santiago.

Guatemala logró su primer triunfo con el boxeador Jorge Mario Ochoa (70 kg), quien le ganó por 3-2 a Josués Núñez (Santiago) en los 80 kilos.

El cierre, en femenino, también dejó huellas: María Victoria Chiroy (Guatemala) venció por RSC en el segundo asalto a Claribel Celestino (STGO), sellando una jornada inaugural dinámica y bien recibida.

En la jornada, primera del torneo que tiene que como escenario el polideportivo del club CUPES, del sector Los Pepines, el campeón olímpico Erislandy Álvarez (65 kg) dio a Cuba su primera victoria al imponerse 3-2 sobre Miguel Ángel Encarnacion (Selección Nacional A).

Fue un combate intenso y vibrante que logró mantener en la expectativa a los parroquianos, pero la decisión de los jueces favoreció al cubano.

El santiaguero Javier Álvarez puso a vibrar el escenario cuando logró imponerse por decisión unánime 5-0 sobre Anthony de Jesús Ureña, en los 65 kilos.

Noel Pacheco, miembro de la preselección nacional dominicana, derrotó por puntuación 5-0 a Ronald Mendoza (Dom- B).

La Copa continuará hoy y se extenderá hasta el próximo sábado.