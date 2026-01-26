Solano presidirá directiva panathlón internacional en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Quedó constituida en República Dominicana la Panathlón Internacional, entidad que velará por la afirmación y defensa del ideal deportivo como mediador de la solidaridad entre los hombres y naciones para que la práctica del deporte corresponda siempre a los más altos principios éticos.

El ingeniero Bienvenido Solano, Inmortal del Deporte Dominicano y expresidente de la Federación Dominicana de Boxeo, funge como presidente desde el 9 de julio de 2025, fecha de su fundación en el país.

El movimiento panathlético se sustenta en cuatro pilares fundamentales: ‘Amistad, Cultura, Ética y Acción’. Solano dijo que la historia del Panathlon Internacional comenzó el 21 de julio de 1951, cuando fue fundada en Venecia, Italia, por el entonces coronel Mario Viale. Desde esa fecha, fueron abiertos clubes en las ciudades de Milán, Génova, Nápoles, Vienza, Sondrio, Vicenza y Brescia, a las que se le llamo ‘los siete magníficos’.

“El continente americano posee 34 clubes de esta especie, iniciando el primero en Argentina, el 8 de noviembre de 1973. Se han creado clubes en África, Asia y parte de Europa”, agregó Solano. El Panathlon International Distrito Santo Domingo, posee una directiva.