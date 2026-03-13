Como Supermán, Vladimir Guerrero Jr. llega a home para la primera carrera de RD contra Corea

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El primera base de República Dominicana, Vladimir Guerrero Jr., anotó la primera carrera contra Corea del Sur en el Clásico Mundial de Béisbol, al estilo Supermán.

Luego de un hit de Junior Caminero por el left field, Guerrero Jr. llegó hasta home y literalmente voló para lograr topar el plato y evitar que el receptor coreano lo pusiera out.

Posteriormente, Fernando Tatis Jr. remolcó a Julio Rodríguez, para poner el marcador 3-0.

Con este encuentro, en el loanDepot de Miami y Estados Unidos vs. Canadá en el Daikin Park de Houston comienza la etapa de cuartos de final en el Clásico Mundial de Béisbol.

Corea del Sur (2-2) llega a la primera etapa de eliminación directa después de terminar segundo en el Grupo C. Dominicana, por su parte, lideró con paso perfecto (4-0) el Grupo D. Mientras que Team USA clasificó segundo en el Grupo B y Canadá ocupó el primer lugar en el Grupo A.