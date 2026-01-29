Djokovic va al semi por suerte de lesión de Lorenzo Musetti

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Melbourne Australia EFE.

La suerte del campeón acudió al rescate de Novak Djokovic, contra las cuerdas, aparentemente fuera del primer Grand Slam de la temporada, reconvertido después otra vez en aspirante por la lesión sufrida por su rival, el italiano Lorenzo Musetti con el partido encarrilado y a un paso de la semifinal que sin contemplaciones alcanzó después su paisano, Jannik Sinner, que mantuvo a raya al estadounidense Ben Shelton. Por el otro lado, casi al mismo tiempo, el debate se centró en la falta de intimidad de los deportistas. Más allá de la clasificación para las semifinales de la kazaja Elena Rybakina y la estadounidense Jessica Pegula, que sorprendieron a sus adversarias, favoritas, la polaca Iga Swiatek y la norteamericana Amanda Anisimova, respectivamente, las jugadoras cerraron filas alrededor de Coco Gauff que el día antes fue grabada en la puerta del vestuario, en las entrañas del Rod Laver Arena, aliviando su frustración a golpe de raqueta, contra el suelo, con fuerza. Pegula y Rybakina se unieron a Aryna Sabalenka y Elina Svitolina, una bielorrusa y una ucraniana citadas en la otra semifinal. De este cuarteto saldrá la campeona. Son las supervivientes del cuadro femenino, más abierto.